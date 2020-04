Die Stickstoffdioxid-Belastung an der B10 in Geislingen liegt laut einer Pressemitteilung der Geislinger Stadtverwaltung knapp unter dem Grenzwert. Das ergaben Messungen, die die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) ab Januar 2019 im Auftrag des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg an einem Standort in der Stuttgarter Straße durchführte.

Die Messungen ergaben einen Jahresmittelwert von 36 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der Immissionsgrenzwert beträgt 40. Da das Ergebnis unter dem Grenzwert lag, wurde die Station abgebaut.

OB Frank Dehmer fordert raschen Ausbau der B10 bis Geislingen

Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer sagt dazu: „Das Ergebnis hat zwar keine unmittelbare Konsequenz, ist aber vielleicht doch als Warnsignal zu verstehen, da es knapp unter dem Grenzwert liegt und dementsprechend ein zusätzlicher Ansporn für alle Verantwortlichen in Bund und Land sein sollte, den raschen Ausbau der B10 als entlastende Ortsumgehung für Geislingen insgesamt und auch für die direkt belasteten Anwohnerinnen und Anwohner voranzutreiben.“