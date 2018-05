Amstetten/Urspring B 10 nach Pfingsten voll gesperrt

Amstetten/Urspring / swp

Die B 10 wird wieder mal gesperrt. Diesmal ist der Abschnitt zwischen Amstetten und Urspring betroffen.

Autofahrer müssen sich auf die nächsten Behinderungen auf der B 10 einstellen. Für die Sanierung des Fahrbahnbelages wird die Bundesstraße ab Dienstag, 22. Mai, bis 9. Juni zwischen Amstetten und Urspring voll für den Verkehr gesperrt. Direkt im Anschluss wird noch ein Flutgraben in Höhe der Firma Beton-Braun instand gesetzt. Dafür wird die B 10 vom 11. Juni bis Mitte September im selben Abschnitt erneut gesperrt. Diesmal aber nur halbseitig für den Verkehr aus Richtung Ulm.

Wie das Regierungspräsidium Tübingen weiter mitteilt, werden bis zum 9. Juni massive Risse und Verdrückungen auf einer Länge von rund drei Kilometern zwischen der Einmündung der Landesstraße 1232 bei Amstetten und der Einmündung der Kreisstraße 7401 in Urspring behoben.

Während der dafür erforderlichen Vollsperrung wird der Verkehr von Ulm in Fahrtrichtung Geislingen ab Urspring über die L 1170 nach Lonsee, weiter über die L 1229 nach Hofstett-Emerbuch und von dort über die K 7314 wieder zurück auf die B 10 nach Amstetten umgeleitet. Der Verkehr aus Geislingen in Fahrtrichtung Ulm wird bei Amstetten auf die L 1232 nach Reutti und von dort über die K 7401 in Urspring zurück auf die B 10 geleitet.

Während der anschließenden Instandsetzung der Flutgrabenbrücke vom 11. Juni bis Mitte September wird der Verkehr aus Richtung Ulm wieder über Lonsee, Ettlenschieß und Hof­stett-Emerbuch umgeleitet. Der Verkehr Richtung Ulm wird über eine verengte Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Kosten der Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf rund eine Million Euro und werden vom Bund getragen.