Vorverkauf Autoren-Duo sucht Sinn des Lebens

Geislingen / swp

Der Vorverkauf für das Programm der beiden Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr am 27. September in Geislinger hat begonnen. Auf ihrer Jubiläumstour „Der Sinn des Lesens“ machen sie in der Jahnhalle Station.

Das Jahr 2018 ist ein ganz besonderes für Kommissar Kluftinger – und eben auch für seine Autoren: 15 Jahre nach dem ersten Roman „Milchgeld“ erschien im April der zehnte Fall mit dem kauzigen Allgäuer Ermittler und startete gleich durch auf den 1. Platz der Bestsellerlisten.

Mit dem neuen Buch und der „Jubiläums-Lesetour“ blickt das Autorenduo weit in die Vergangenheit ihrer Hauptfigur und geht der Frage auf den Grund, wie Kluftinger zu dem wurde, der er ist – und wie sie selbst es schon so lange ohne Mord und Totschlag miteinander ausgehalten haben. Beginn ist um 20 Uhr.

Info Karten gibt es in Geislingen im Reisebüro Travel Service, Überkinger Str. 61, im Schmetterling Reisebüro, Stuttgarter Str. 39 und bei der GEISLINGER ZEITUNG, Hauptstr. 38.