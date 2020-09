Stefan Reindl, Professor für Automobilwirtschaft an der HfWU erklärt im Interview mit der GZ, was die regionale Auto-Branche tun muss, um den anstehenden Umbrüchen standzuhalten. Außerdem verrät der Experte, was er vom Klimapaket der Bundesregierung hält und ob er selbst ein E-Auto kaufen will.