Die Geislinger Uhlandschüler stellen aus Verpackungsmüll nützliche und schöne Dinge her. Zum Beispiel Geldbeutel aus Tetrapacks und Rasseln aus Joghurtbechern.

„Aus Alt mach Neu“ – so heißt das Projekt an der Geislinger Uhlandgrund- und Werkrealschule, bei dem aus Verpackungen, die ansonsten im Müll landen würden, neue und nützliche Dinge entstehen. Upcycling nennt sich dieser Vorgang. Schüler der Klassenstufen eins bis zehn haben sich während der diesjährigen Projekttage mit der Müll-Aufbereitung beschäftigt – für das nachhaltige Projekt gab es bereits 500 Euro von der Kreissparkasse Göppingen. Sie unterstützt mit ihrem Bildungspreis außergewöhnliche Projekte an Schulen im Landkreis Göppingen, die dazu dienen, nicht nur die Gemeinschaft zu stärken, sondern sich außerdem nachhaltig und sinnvoll zu engagieren, sei es im sozialen Bereich, bei Umwelt-, Gesundheits- oder Bildungsthemen (wir berichteten).

Mit Auswirkungen von Müll auf Umwelt beschäftigt

Die Uhlandschule hat sich auch für den Kinderfestumzug mit den Auswirkungen von Müll auf die Umwelt, speziell die Meere, beschäftigt und als Thema „Rettet die Meere – mehr fürs Meer“ gewählt. Das Ziel sei es insgesamt, ein umweltgerechtes Verhalten und das Bewusstsein zur Eigenverantwortung zu wecken, zu verstärken und zu erhalten, wie es im Antrag für den Bildungspreis formuliert ist. Ideen für weitere Projekte wie das Basteln von Weihnachtsschmuck aus Müll und das Anlegen eines Schulgartens gibt es bereits. Schulleiter Markus Beyer sagte am Rand der Bildungspreisverleihung Mitte Juli stolz: „Das ist eine tolle Sache für uns. Wir haben uns sehr über die Nachricht gefreut, dass wir unterstützt werden.“ Bei ihren Projekttagen bastelten die Uhlandschüler nun ganz unterschiedliche Dinge aus alten Verpackungen: In der Klasse 4b von Lehrerin Patty Essat-Kuhr stellten die Kinder Geldbeutel aus Tetrapaks sowie eine Ferienbewässerung für Pflanzen aus Plastikflaschen her – die Flaschen werden kopfüber in den Blumentopf gesteckt und geben nach und nach ihr Wasser ab. In den anderen Klassen wurden Insektenhotels aus Dosen (Klassen 2b und c), Windspiele aus Plastik­flaschen (Klassen 6), Stiftebecher aus Tetrapaks (Klasse 4c) und Rasseln aus Joghurtbechern (Klassen 1) hergestellt.

