Geislingen Zebrastreifen sind Thema bei Verkehrsschau

Geislingen / Michael Rahnefeld

Der Geislinger Ordnungsamtschef bittet darum, Gefahrenstellen zu melden. Eine Verkehrsschau geht solchen Problemen dann nach.

Die Resonanz ist riesig auf unseren Beitrag über den gefährlichen Zebrastreifen in der Werkstraße in Geislingen. Und unser Aufruf, weitere Gefahrenstellen zu nennen, hat sowohl in den sozialen Medien als auch unter den GZ-Lesern zu vielen Reaktionen geführt. So schreibt uns Claudia Angele: „Einer der gefährlichsten Gefahrenpunkte im Geislinger Verkehr ist in meinen Augen der Fußgängerübergang der B 10 an der Kreuzung der Karlstraße.Wenn man aus Richtung Türkheim kommt und Richtung untere Stadt links abbiegt, muss man erst mal den ganzen Gegenverkehr durchlassen und dann schnell, bevor die Ampel wieder auf Rot schaltet, links abbiegen. Nur haben dann links um die Ecke gleichzeitig die Fußgänger Grün. Ich denke“, so schreibt uns Claudia Angele weiter, „dass Fußgänger hier in der Hektik schnell mal übersehen werden. Wenn man dann noch daran denkt, dass dort jemand fährt, der mit der Kreuzung keine Routine hat und auswärtig ist und die blinkende Fußgängerampel um die Ecke nicht sieht/kennt...“. Claudia Angele führt weiter an, dass über diesen Übergang auch der Weg von Schulkindern führt, die auch nicht aufpassen, ob sie gesehen werden oder nicht. Angele: „Ich denke, hier müsste man dringend etwas ändern, nicht erst, wenn etwas passiert. Ich wunder mich jeden Tag, dass hier noch nichts Schlimmeres passiert ist.“

Hecken zurückschneiden

Für Familie Seibold aus Geislingen gibt es einen weiteren gefährlichen Zebrastreifen im Talgraben. „Dort parken regelmäßig große Lastwagen direkt hinter dem Zebrastreifen, der vor allem von sehr vielen Schülern benutzt wird. Hier entstehen durch den doch recht hohen Verkehr unübersichtliche und unsichere Situationen, da die Personen erst in der Mitte der Straße gesehen werden, vor allem in den frühen Morgenstunden und in der dunkleren Jahreszeit.“

Und Markus und Sabine Seibold nennen noch eine Gefahrenstelle, und zwar auf dem Radweg der ehemaligen Tälesbahn. Durch die nicht zurückgeschnittenen Hecken am Radweg in Höhe der Y-Häuser und die dadurch entstehende (natürliche) Verengung komme es zu vielen gefährlichen Situationen, schreiben die Seibolds. „Es ist ja gut, dass es so tolle Radwege gibt und diese auch so stark angenommen werden, aber man muss auch für die Sicherheit dort sorgen und beispielsweise die Hecken regelmäßig zurückschneiden.“

Familie Mallock wohnt mit zwei Kindern in der Heidenheimer Straße. „Wir haben den Zebrastreifen direkt vor der Tür“, schreibt die Familie der GZ. „Wenn wir über den Zebrastreifen laufen wollen, dann fahren, ohne zu übertreiben, mindestens vier bis sechs Autos vorbei, obwohl wir mit unseren Kindern dastehen. Wir sind auch schon beschimpft worden. Oder wenn mal einer anhält, dann sitzt der kopfschüttelnd im Auto.“ Familie Mallock ärgert sich darüber, dass man dagegen nichts tun könne.

Doch, man kann etwas tun. Darauf verweist der Geislinger Ordnungsamtschef Philipp Theiner. Zweimal im Jahr gibt es in Geislingen eine sogenannte Verkehrsschau. Die nächste findet im Juni statt. Ein Fachgremium, dem unter anderem auch Vertreter der Polizei, der Fahrschulen, des ADFC, des Gemeinderats und der Ordnungsbehörde angehören, geht den, dem Ordnungsamt gemeldeten Problemen nach und überprüft die jeweilige Situation. „Gefühlt subjektive Gefahrenstellen sind oft gar keine, wenn man dann die Unfallstatistiken hinzuzieht“, sagt Theiner, der die Aktion der GZ grund­sätzlich gut findet. Speziell in der Werkstraße sei bislang noch nichts Schlimmeres passiert. Theiner bittet darum, auch dem Ordnungsamt potenzielle Gefahrenstellen zu melden. Er verweist zudem darauf, dass sich natürlich auch Autofahrer auf Gefahrensituationen einstellen müssen und dass Fußgänger als Verkehrsteilnehmer ebenfalls gefordert seien.