Geislingen/London Glosse: Auf Kuschelkurs in der Londoner U-Bahn

Geislingen/London / Maximilian Tkocz

Schmusen in Zwangsjacken? Der Geislinger Maximilian Tkocz vergleicht das Londoner Transportsystem mit seiner Heimatstadt.

Mit den Jahren gewöhnt sich der brave Geislinger Bürger daran, seine Aktivitäten stets nach den Fahrzeiten von Bus und Bahn zu planen: Auf gut Glück an den Bahnhof oder die Bushaltestelle zu gehen kann ganz schön nach hinten losgehen. Besonders wenn man auf dem Land lebt, wo der Bus seltener als die Müllabfuhr kommt.

Hier in London gibt es dieses Problem nicht, dennoch wünscht man sich manchmal die Regionalbahnen zurück, in denen man ein Abteil für sich alleine hat. Denn das Londoner Transportsystem ist das genaue Spiegelbild von Geislingen: Schnell, hoch frequentiert und effizient, aber mit minimalem Komfort.

In Zwangsjacken kuscheln

In der U-Bahn ist man teilweise so sehr in der Masse eingepfercht, dass die Arme am eigenen Körper fixiert sind – wie in einer Zwangsjacke. Man kann sein Handy nicht aus der Hosentasche holen, ja, man kann sich nicht einmal festhalten. Doch im Endeffekt ist das egal, denn es ist auch unmöglich umzufallen.

In der Londoner U-Bahn ist es nicht nur eng und laut, nein, es stinkt auch, als hätte jemand „einen Schinken für 16 Jahre hinter einem Heizkörper liegen gelassen“. Zudem ist es wahrscheinlich auch der krankheitserregende Platz des Universums, in den sich der Mensch freiwillig hineinbegibt: Eine Untersuchung von Mikrobiologen der London Metropolitan University hat ergeben, dass in den U-Bahnen unzählige Bakterien lauern. Auch solche, die resistent gegen Antibiotika sind und sehr gefährlich sein können.

Herausforderung für Höflichlichkeit

Auf der einen Seite klingt das erschreckend, aber andererseits ist das auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wer da alles ein- und aussteigt: Junge und Alte, niesende Kranke und rotzende Kinder, Menschen aus allen Ecken dieser Erde. Großstadt eben.

Es ist ein logistisches Wunder, wie es die Londoner bei jeder Station erneut schaffen, die Aussteigenden ohne größere Verletzungen und Konflikte herauszulassen und anschließend aufzurücken, sodass neue Passagiere einsteigen können. Wenn man einen Beweis für die britische Strapazierfähigkeit und Höflichkeit braucht – dann ab in die U-Bahn zu Stoßzeiten.

Alle stehen brav in einer Reihe

In Canary Wharf, zum Beispiel, dem geschäftigen Arbeits- und Finanzzentrum Londons, stehen die Leute schon im Voraus in einer perfekten Schlange, bevor die U-Bahn ankommt, etwas das in Geislingen – ja sogar in Stuttgart – undenkbar wäre: Dort stürmt einfach jeder rein. Es soll schon Geislinger gegeben haben, die ihren Ellenbogen beim Einstieg benutzt haben.

Nicht so in London: Sobald die Schiebetüren der U-Bahn aufgehen, rücken die Leute in der Schlange brav auf. So lange, bis kein einziges Blatt Papier mehr zwischen die stehenden Passagiere passt und der Wagon buchstäblich fast platzt. Da steht sie, die Elite Europas – auf Kuschelkurs wie Sardellen.

