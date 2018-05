Aufhausen Asbest im Anstrich verzögert Sanierung

Aufhausen / eis

Im Juni soll die Sanierung des Aufhausener Polizei­funkturms weitergehen. Asbest im Anstrich hat die Arbeiten verzögert.

Knapp ein Jahr lang herrschte am Polizeifunkturm in Aufhausen Funkstille. Nun dringt das Signal durch den Äther: Es geht bald weiter mit der Sanierung. Genauer gesagt fängt sie überhaupt erst an. Bereits im Juni 2017 hatte die Asperger Gerüstbaufirma Mönch damit begonnen, dem 132 Meter hohen Turm ein Gerüst bis zur Kanzel zu verpassen. Und das ziert ihn seither, ohne dass in der Folge irgendetwas passiert wäre. Dabei hätte die Sanierung im Spätherbst abgeschlossen sein sollen.

Warum nun diese eklatant lange Verzögerung? Wie die zuständige Dienststelle des Landesbetriebs Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd auf Anfrage der GZ erklärt, hatte es sich herausgestellt, dass der Anstrich des Turms mit Schadstoffen belastet ist. Konkret handelt es sich dabei hauptsächlich um gebundene Asbestfasern. Man sei davon völlig überrascht worden, sagt der Gmünder Dienststellen-Leiter Claus Schüßler, „normalerweise sind solche Anstriche unproblematisch“.

Was aber bedeutete, dass man die Farbe nicht einfach mal so entfernen konnte, um an den Beton zu gelangen. Vielmehr –so formuliert es Schüßler – „musste erst ein Sachverständigenbüro eingeschaltet und ein detailliertes Sanierungskonzept erarbeitet werden, welches die gesetzlichen Vorgaben zur Schadstoffbeseitigung sowie den notwendigen Dauerbetrieb der Sendeantennen auf dem Turm berücksichtigt“. Will heißen: Es darf von der schadstoffbelasteten Farbe nichts in die Umwelt gelangen, es muss alles davon abgeschottet ablaufen, die Arbeiter müssen vor dem asbesthaltigen Sondermüll geschützt sein. Und es musste alles auf die Statik des Turms und des Gerüsts abgestimmt werden, zumal auf das Bauwerk, dessen Fundament 786 Meter über dem Meeresspiegel gründet, extremen Kräften durch den Wind ausgesetzt ist. Diese ganze Planung und Vorbereitung habe mehrere Monate in Anspruch genommen.

Alles in allem war es laut Schüler günstiger, das Gerüst, eine maßgeschneiderte Konstruktion, ein Jahr lang unbenützt stehen zu lassen als es ab- und wieder aufzubauen. „Die Kosten wegen der verlängerten Gerüst-Standzeit sind im Gesamtzusammenhang vernachlässigbar“, betont der Dienststellenleiter. Hatte Vermögen und Bau zunächst 735 000 Euro für die Sanierung angesetzt, wird sich der Betrag nun vor allem wegen der aufwendigen Entfernung der Schadstoffe auf eine Million Euro erhöhen. Sanierungsbeginn soll nun im Juni und damit gut zehn Monate später als geplant sein. Läuft nun alles wie erhofft, wird die Sanierung laut Schüßler bis Jahresende abgeschlossen sein.