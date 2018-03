Gesundheit Arzt-Patienten-Forum zum Bluthochdruck

Next

Geislingen / Jochen Horndasch

Rund 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Bluthochdruck. Da ist es naheliegend, dass die Kreisärzteschaft Göppingen und die Volkshochschule in Geislingen für die jüngste Veranstaltung des Arzt-Patienten-Forums diese Volkskrankheit aufgegriffen haben.

Im Geislinger Mehrgenerationenhaus standen vier Experten der Alb-Fils-Kliniken im Kreis Göppingen und des Christophsbads einem interessierten Publikum Rede und Antwort und sprachen über „Hypertonie und ihre Folgen – Herzinfarkt und Schlaganfall“.

Lebensweise spielt große Rolle

Nach den Worten von Dr. Klaus-Dieter Hanel, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie, können Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, Nierenschäden und auch Demenz als Folge des Bluthochdrucks durch eine frühzeitige Einnahme von Tabletten in Schach gehalten werden. Hanel betonte: „Die Nebenwirkungen der Pillen sind im Vergleich zum Nutzen extrem klein.“ Es gebe mehrere Medikamente, die durch unterschiedliche Wirkungsweisen gezielt den Blutdruck senkten. Doch auch die Lebensweise spiele eine wichtige Rolle: Frisches Gemüse und Obst, wenig Salz und Alkohol sowie der vollständige Verzicht aufs Rauchen wirkten sich ebenso positiv aus wie Gewichtsreduktion und regelmäßiger Sport. Bei einem Blutdruckwert unter 140 zu 90 sei alles o.k. Alles, was darüber hinausgehe, müsse behandelt werden.

Professor Stephen Schröder, Chefarzt der Kardiologie, Pneumologie und Angiologie, rät, bei Atemnot und dicken Beinen sofort einen Arzt aufzusuchen. Diese Krankheitsbilder seien häufig eine Folge von Bluthochdruck, der zu einer Herzschwäche geführt habe. Ab einem gewissen Alter seien die Blutgefäße weniger elastisch als bei jungen Menschen und mit Fetten und Blutbestandteilen zugesetzt. Der Herzmuskel müsse sich deshalb mehr anstrengen, um den Blutkreislauf aufrechtzuerhalten, er werde dicker und könne irgendwann nicht mehr richtig pumpen – die Leistung des Herzens lasse nach. Diese Veränderung könne mithilfe des Ultraschalls festgestellt werden und sei über einen gewissen Zeitraum auch einfach zu behandeln.

Schnell gehen muss es jedoch bei einem Herzinfarkt, betont Schröder: „Eine bis zu sechs Minuten dauernde Herzdruckmassage in der Mitte des Brustbeins kann Leben retten.“ Parallel sollte über die Notrufnummer 112 Hilfe geholt werden, denn spätestens nach 90 Minuten müsse das verstopfte Gefäß wieder offen und die Engstelle mit einem Stent gedehnt sein.

Risiko für Schlaganfall steigt

Herzpatienten werden mit einem Mix aus Medikamenten behandelt: Blutverdünner, Beta-Blocker, ACE-Hemmer für die Gefäße sowie Cholesterinsenkern. Doch ohne Fitness geht es nicht: „Bewegung ist die Medizin unseres Jahrtausends“, sagte Schröder.

Dass Bluthochdruck auch zu einem Schlaganfall führen kann, ist für den Neurologen Professor Norbert Sommer eine Binsenweisheit: Er versorgt täglich im Klinikum Christophsbad Patienten, bei denen Teile des Gehirns durch zu viel oder zu wenig Blutversorgung ausgefallen sind.

„Bluthochdruck ist neben Rauchen und Diabetes der größte ­Risikofaktor für Schlaganfälle“, erklärte er. Wird das Gehirn durch ein verstopftes Gefäß durch Sauerstoff- und Zuckermangel unterversorgt, sind erste Anzeichen herabhängende Mundwinkel, Lähmungserscheinungen, Sprech- und Sehstörungen sowie Schwindel.

Wichtige Hilfe von Logopäden

Auch bei einem Schlaganfall ist jede Minute kostbar, betont der Experte: Nach zehn Minuten sollte ein Arzt vor Ort sein, nach 30 Minuten sollten Maßnahmen zum Auflösen der Thrombose ergriffen werden. Jede Minute ist kostbar. Bundesweit gibt es 200 000 Schlaganfall-Patienten im Jahr, im Landkreis Göppingen sind es knapp 1000.

Eine Untersuchung im Kernspintomograf und ein über die Leiste eingeführter Mikrokatheter, mit dem ein Stent angebracht werden kann, seien vielversprechende Hilfsmittel, um Patienten mit großen verstopften Blutgefäßen vor größeren Beeinträchtigungen zu bewahren, erklärte Bernd Tomandl, Chef der Radiologie des Klinikums Christophsbad. „Selbst 24 Stunden nach einem Schlaganfall zeigt diese Methode noch Erfolge.“

60 bis 70 Prozent aller Patienten litten nach einem Schlaganfall unter Schluckbeschwerden, die nur mit Hilfe eines Logopäden bekämpft werden können. Dies sei zwingend notwendig, erläuterte Tomandl: Andernfalls würden die Speisen über die Luftröhre in die Lunge gelangen und dort eine Entzündung auslösen, die tödlich verlaufen könnte.