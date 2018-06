Region Arbeiten an neuer B 10 gehen zügig weiter

Region / RA

Wenn alles gut geht, dann soll am Dienstag, dem 10. Juli, der weitere wichtige Bauabschnitt der B 10 zwischen Süßen und Gingen/Ost für den Verkehr freigegeben werden. Mittlerweile konzentrieren sich die Straßenbauarbeiten auf den Anschluss an die bisherige B 10 im Bereich des Möbelhauses Wannenwetsch in Gingen/Ost. Dort wird seit einigen Tagen der Straßenunterbau eingebracht. Erst wenn das alles fertig ist, kann schließlich der Asphaltbelag aufgebracht werden. Die Schallschutzwände am neuen Abschnitt stehen weitgehend und sind bereits teilweise mit Grafitti „verziert“. Jetzt wird es von Tag zu Tag spannender, ob der Eröffnungstermin gehalten werden kann.