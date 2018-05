Ausbildung Arbeiten im „Saftladen“

Lauterstein / Von Patricia Jeanette Moser

„Die Arbeit mit Apfelsaft ist vielseitig und faszinierend“, so beschreibt begeistert Thorsten Lechner seinen Beruf. Er absolvierte seine Ausbildung zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik von 1999 bis 2002 bei „Auer-Fruchtsäfte“. Seither arbeitet er mit Freude bei seinem Arbeitgeber in Weißenstein. Der 1959 gegründete Traditionsbetrieb befasst sich seit je her mit den Früchten der Region. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab’s auf dem Gelände von „Auer Fruchtsäfte“ sogar eine Ölmühle. Aus angelieferten Bucheckern, Mohn, Leinsamen und Raps wurde wertvolles Öl kalt gepresst. Der Einzug des industriell gefertigten Sonnenblumenöls führte zur Schließung der Ölmühle, die nebenbei schon immer eine Lohnmosterei betrieb.

Nach wie vor profitiert der Safthersteller von der Zulieferung regionalen Obstes. Vorwiegend Äpfel und Birnen werden zu Fruchtsaft oder Fruchtnektar verarbeitet. Der Gesetzgeber regelt hierbei mit der Fruchtsaftverordnung und den Leitsätzen für Erfrischungsgetränke die Deklarierung des Flascheninhalts und informiert den Verbraucher auf dem Etikett. „Bei Fruchtsaft ist immer 100 Prozent Fruchtgehalt drin“, weiß Thorsten Lechner als Fachmann zu berichten. „Bei Fruchtnektar handelt es sich immer um ein Getränk mit einem prozentualen Anteil an Fruchtgehalt. Säurereiche Obstarten werden schmackhafter gemacht in der Verarbeitung. Dies geschieht zum Beispiel bei der Verarbeitung von Johannisbeeren und Bananen“, erläutert Lechner seine Tätigkeit weiter. Südfrüchte werden natürlich dazu gekauft.

Der Großteil des Obstverbrauchs konzentriert sich jedoch auf das regionale Obst aus dem beachtlichen Streuobstparadies der Alb und des Albvorlands. Weltweit stellt Deutschland die meisten Fruchtsafthersteller mit 345 Unternehmen. Jeder zweite Fruchtsaftbetrieb der Europäischen Union hat seinen Firmensitz in Deutschland. Dies bedeutet gute Chancen nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden.

Als mittelständischer Betrieb bildet „Auer Fruchtsäfte“ bevorzugt für sich selbst aus. Das sichert den zukünftigen Arbeitsplatz nach einer Ausbildung, die bereits im September beginnt. „Im Vorfeld einer Bewerbung darf gerne 14 Tage geschnuppert werden“, sagt Karl-Heinz Auer. Bewerben dürfen sich Hauptschüler und Realschüler gleichermaßen. Im Hinblick auf eine erfolgreiche Ausbildung setzt „Auer Fruchtsäfte“ eine schulische Vorliebe für Mathematik, Chemie und Physik voraus. Rezepturen müssen richtig umgesetzt werden. Volumen- und Mischungsverhältnisse sind zu berechnen. Kenntnisse zu chemischen Prozessen können bei der Verarbeitung von verschiedenen Roh- und Hilfsstoffen nützlich sein. Das Gewicht von Saft und Wasser ist unterschiedlich. Von daher ist physikalisches Wissen bei der Tätigkeit an verschiedenen Geräten und Anlagen von Vorteil. Drei Ausbildungsjahre vermitteln dieses Wissen im Detail.

In der Hochsaison der Saftproduktion, also im Herbst, kommt das Obst aus der Schütt-Trichterwaage in die Lagersilos. Das Obst-Silo, das Thorsten Lechner zu überwachen hat, umfasst zirka 125 Tonnen Äpfel. Ein hohes Maß an Hygiene ist einzuhalten bei seiner Tätigkeit. Maschinenpark, Tanksilos, Schläuche und alles Zubehör müssen ständig sauber und keimfrei sein. Reinigung und hygienische Überwachung stehen im Mittelpunkt des Arbeitsprozesses. Die Tanks werden mit einer Reinigungsmaschine geputzt, ganz im Gegensatz zu früher, als in die alten liegenden Tanks noch eine Person hineinklettern und von Hand reinigen musste.

Frisch gepresster Saft wird mittels modernster Technik in Edelstahltanks unter optimalen Bedingungen gelagert. Die Faszination der Saftgewinnung, von der Thorsten Lechner spricht, verdeutlicht sich anhand der Tatsache, dass das Firmenangebot sortenreine Säfte enthält. Das Saftangebot besteht aus gut 60 verschiedenen Sorten. Davon sind allein zehn Sorten aus Apfelsaft. Schmackhafte und dem Zeitgeist entsprechende Saft-Mischungen kommen hinzu.

Eine weitere Herausforderung in diesem Beruf ist die Tatsache, dass mit der Natur in all ihrer Unberechenbarkeit gearbeitet wird. 2017 gab es eine Obsternte, die einen fünfprozentigen Ertrag einer normalen Ernte einbrachte. In diesen Zeiten greift der Fruchtsaftproduzent auf ein gut gefülltes Lager zurück.

Drei Ausbildungsjahre vermitteln die Kunst der Saftherstellung in der Praxis bei einem attraktiven Ausbildungslohn. Die Berufsschule wird im Blockunterricht in Geisenheim/Hessen besucht. Die Fachkraft für Fruchtsafttechnik bei Auer in Weißenstein, ist Teil eines Produktionsablaufes mit dem Ergebnis „Premiumqualität“. Thorsten Lechner ist bestes Beispiel eines zufriedenen Mitarbeiters in einem „Saftladen“ und würde sich über Unterstützung freuen.

Info Auer Fruchtsäfte, Alte Steige 39, 73111 Weißenstein, ☎ (07332) 52 27; info@auer-fruchtsaefte.de; www.auer-fruchtsaefte.de