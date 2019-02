Kunst Arbeiten geben den Betrachtern Rätsel auf

Geislingen / SWP

In den nur von den Leuchttafeln beleuchteten Ausstellungsräumen der „temporären Galerie“ in der Hauptstraße 20 waren die Besucher am letzten Wochenende angetan, „dass es so etwas in Geislingen zu sehen gibt“. (Zitat aus dem Gästebuch).

Die 19 großen fotografischen Arbeiten geben den Betrachtern Rätsel auf und faszinieren durch ihre Vielschichtigkeit. Zwischen dämmerungsblauen Stadtimpressionen und nebulösen Schimären bewegt sich der Ausdruck der Bilder, motivisch sind sie alle uneindeutig – schwer zu „lesen“ und daher offen für individuelle Wahrnehmung und Interpretation.

Daneben gibt es sehr stoffliche, informelle Malerei des Künstlers, den es interessiert, Bilder zu schaffen, die Einstiegstüren für die Eigenempfindung des Betrachters sein können. Die Ausstellung ist noch an den zwei kommenden Wochenenden von Freitag bis Sonntag jeweils von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu den Werken gibt es vor Ort sowie auf der Webseite des Künstlers, und zwar unter www.ch-mack.de

Info Am morgigen Samstag um 19 Uhr bietet Hermann Dölger, Initiator der Ausstellung, eine gemeinsame Begehung und Betrachtung an. Am Samstag, dem 23. Februar, findet um 18 Uhr eine vorgezogene Finissage mit musikalischem Beitrag und Film-Sound-Performance statt.