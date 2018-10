Nachruf Anwältin mit großem Herz

Geislingen / SWP

Vor einer Woche ist Karin Vedie unerwartet an ihrer Erkrankung verstorben. Im Alltag war ihr die Krankheit meist nicht anzumerken. Bis wenige Tage vor ihrem Tode hat Karin Vedie mit Freude und der ihr eigenen strahlenden Art in der Kanzlei gearbeitet und ihre Mandanten betreut, teilt ihr Kollege Roland Funk von der Kanzlei Advorange mit. „Sie war eine Frau der leisen Töne und besaß die heute selten gewordene Fähigkeit, zuzuhören und den Menschen mit Empathie zu begegnen.“

Karin Vedie wurde 1963 in Geislingen geboren und besuchte dort auch das Gymnasium. Im Anschluss studierte sie Rechtswissenschaften an den Universitäten Saarbrücken und Tübingen. Noch bevor sie das Referendariat beim Landgericht Ulm antrat, kam ihre Tochter Ina zur Welt. Nach dem 2. Staatsexamen ließ Karin Vedie sich als Anwältin in Geislingen nieder und übte diese Tätigkeit bis zu ihrem Tode am 8. Oktober aus. Sie war zunächst in der Kanzlei Rühle und Vedie, anschließend in der Kanzlei Kellner und Kollegen und zuletzt in der Kanzlei Advorange als Anwältin tätig.

Karin Vedie war Fachanwältin für Familien- und Erbrecht sowie ausgebildete Mediatorin (DAA). „Als Anwältin und Kollegin wurde sie allseits geschätzt und geachtet für ihre große Sachkunde, dem Einfühlungsvermögen für ihre Mandanten, die Fähigkeit, Brücken zu schlagen und Lösungen zu finden und nicht zuletzt für ihre Leidenschaft für den Beruf“, ergänzt Roland Funk.

Von 2002 bis 2007 war sie auch Lehrbeauftragte an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen/Geislingen und unterrichtete dort Studenten. 2009 wählten die Geislinger Bürger Karin Vedie in den Stadtrat. Als Stadträtin der Freien Wähler war sie von 2009 bis 2014 im Technischen Ausschuss, im Verwaltungsausschuss, in den Partnerschaftsausschüssen von Montceau les Mines und Bischofswerda, im Kuratorium der Musikschule, im Ausschuss des Heimatmuseums sowie der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Geislingen mit Bad Überkingen und Kuchen aktiv. Darüber hinaus war sie für die Freien Wähler Geislingen Kontaktperson zum Jugendhaus Tälesbahnhof und vertrat die Fraktion im Kinderfestausschuss der Stadt. Von 1998 bis 2006 war Karin Vedie Mitglied des Beirates des Hauses der Familie und seit 2016 stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Als leidenschaftliche Fahrradfahrerin brachte sich Karin Vedie im Fund­RacingTeam der Diakonie ein. Wirklich gern war sie Mitglied der Freizeitgruppe des TV Altenstadt.