Antrag Antrag: Kneipen sollen früher schließen

Geislingen / Isabelle Jahn

„Die Leute sind sehr laut, sie schreien und schimpfen.“ So schildert eine Anwohnerin der Geislinger Fußgängerzone ihr Ärgernis gegenüber der GZ. Es geht um Kneipengäste, die nachts Lärm machen. Das Schlafzimmer der 71-Jährigen ist zur Hauptstraße hin ausgerichtet, an einen erholsamen Schlaf sei da oft nicht zu denken. „Wir hören den Lärm auch bei geschlossenen Fenstern“, betont die Rentnerin.

Dass von Kneipenbesuchern häufig Ruhestörungen ausgehen, zeigte sich auch jüngst beim Treffen der neu gegründeten „Interessengemeinschaft Fußgängerzone“ (wir berichteten). Deren Vertreter beklagten gegenüber der Stadtverwaltung unter anderem auch Pöbeleien von Betrunkenen mitten in der Nacht. Damit geht der Wunsch an die Verwaltung einher, Öffnungszeiten in der Gastronomie stärker einzuschränken. Wie Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner erklärt, kann jede Kommune eine eigene Regelung der Sperrzeit beschließen – vorausgesetzt, diese ist nicht freizügiger als die gesetzliche Regelung: In Baden-Württemberg beginnt die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie Vergnügungsstätten unter der Woche um 3 Uhr, in der Nacht zu Samstag und Sonntag um 5 Uhr.

Die CDU-Fraktion im Geislinger Gemeinderat sieht in einer Neuregelung die Chance, das Problem in den Griff zu bekommen: In einem Antrag, der der GZ vorliegt, fordert die CDU-Fraktion die Verwaltung dazu auf, „einen Vorschlag zur Neufestsetzung der Sperrstundenregelung für Gaststätten und ähnliche Betriebe“ zu machen. Die Fraktion habe bewusst keine konkreten Schließzeiten beantragt, wie der Fraktionsvorsitzende Holger Scheible auf Nachfrage mitteilt; die Verwaltung solle in Abstimmung mit der Polizei die Problematik untersuchen und Details erarbeiten. Für die meisten Gastronomen in der Stadt würde aus strengeren Sperrzeiten kein Nachteil entstehen, meint Scheible, für viele Anwohner hingegen wäre dies eine Erleichterung. „Wir sind nicht auf Verboteritis aus“, betont der Fraktionsvorsitzende. Für Veranstaltungen wie den Hock seien Ausnahmeregelungen mit längeren Öffnungszeiten angebracht.

Der Antrag sei derzeit in Bearbeitung, berichtet Philipp Theiner. Die Anwohnerin der Hauptstraße wäre für eine frühere Sperrstunde dankbar – dann würde sie nachts nicht mehr so häufig aus dem Schlaf gerissen, ist die 71-Jährige überzeugt.