Geislingen Am Sonntag ist Wintersportbörse des TVA

Am Sonntag ist Wintersportbörse des TVA

Geislingen / SWP

Bei der Wintersportbörse des TVA am morgigen Sonntag kann man sich mit Ausrüstung fürs Ski- und Snowboardfahren eindecken. In der TVA-­Halle gibt es Kleidung, Skier, Schuhe und Boards im Bereich Ski Alpin, Snowboard und Nordic. Am Infostand kann man sich über das Kursangebot der „Ski- & Snowboardabteilung“ informieren und sich für Kurse und Sportausfahrten anmelden. Warenannahme ist von 10 bis 11.30 Uhr, der Verkauf dauert von 13 bis 15 Uhr. Ab 15.30 Uhr können nicht verkaufte Waren und die Erlöse abgeholt werden.