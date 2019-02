Geislingen Alter Zoll: Gemeinderat entscheidet heute über Vergaben

Geislingen / GZ

Der Technische Ausschuss in Geislingen entscheidet heute über die Vergabe von Dachdeckerarbeiten.

Im öffentlichen Teil der Sitzung des Technischen Ausschusses des Geislinger Gemeinderats heute um 16 Uhr im Kapellmühlsaal geht es eigentlich nur um einen Punkt: Das Gremium entscheidet über die Vergabe der Dachdeckerarbeiten bei der Sanierung des Alten Zolls. Zur Abstimmung steht das Angebot der Kuchener Firma Holzbau Stahl über knapp 82 000 Euro.

Die Sanierung des historischen Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert wird in der Summe 6,1 Millionen Euro teuer. Knapp die Hälfte kommt wieder über Fördermittel herein. Im aktuellen Haushalt der Stadt Geislingen sind 2,4 Millionen Euro für das Projekt eingestellt, außerdem eine Verpflichtungsermächtigung über 1,4 Millionen Euro.

In der Fußgängerzone wird es enger

Am morgigen Donnerstag wird an der Baustelle der Kran erwartet, der unter anderem für die Arbeiten am Dach gebraucht wird. Was allerdings auch bedeutet, dass es in diesem Bereich der Fußgängerzone noch einmal etwas enger zugeht. Wochenmarkt und Feste können dort aber trotzdem stattfinden, hatte die Geislinger Stadtverwaltung bereits mitgeteilt. Das Gebäude selbst ist bereits seit Ende Januar eingerüstet.

