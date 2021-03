Corona-Tests wie bei einer Schnelltest-Aktion des DRK Ortsvereins in Geislingen geben Hinweise auf Infektionen mit dem Virus. In Geislingen gab es mehrere Fälle in einem Gebäude in der Bahnhofstraße, weshalb dessen Bewohner in Quarantäne versetzt wurden. © Foto: Rainer Lauschke