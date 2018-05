Böhmenkirch / Kuchen / Laichingen / Wäschenbeuren Pfingstmärkte: Alles im Angebot bis hin zur Geiß

Böhmenkirch / Kuchen / Laichingen / Wäschenbeuren / Günter Hofer

Bei strahlendem Sonnenschein drängten die Menschen am Pfingstmontag ins Freie. Willkommene Ziele dabei waren die Pfingstmärkte in Böhmenkirch, Kuchen, Wäschenbeuren und Laichingen.

Das Wetter spielte Markthändlern und Besuchern am gestrigen Pfingstmontag in die Hände. Viele Menschen entschlossen sich am sommerlichen zweiten Feiertag für eine Marktrundreise. Insgesamt gab es in der Region vier Pfingstmärkte, nämlich in Böhmenkirch, Kuchen, Laichingen und Wäschenbeuren.

Wer in Böhmenkirch seinen Marktspaziergang am Schulhof startete, der wurde schon aus der Ferne von einem köstlichen Grillduft angezogen. Innerhalb von einer Stunde war auf dem Hof, den die Freiwillige Feuerwehr für ihren traditionellen Pfingsthock in Beschlag nahm, kaum mehr ein Sitzplatz zu ergattern. An allen Ecken wurde gehockt, geschwatzt, gegessen und getrunken. Die Speisekarte war mit 15 kleinen und großen Gerichten bestückt. Die Feuerwehrler waren emsig auf Achse, huschten durch die Tischgarnituren und sorgten ständig für Nachschub bei den Hockbesuchern. Keiner musste hungern oder dursten. Lediglich an der Kasse war bisweilen geduldiges Warten angesagt.

Krämermarkt-Flair

Das besondere Krämermarkt-Flair herrschte in Teilen der Parkstraße und in der gesamten Brommstraße. Knapp 40 Händler boten Vielfalt. Traditionelle Krämermarktware fand sich dort neben südländischen Lederwaren, Elektronik-Ersatzteilen und Handyhüllen. Die Händler mit Haushaltsartikeln, Tischdecken und Spielwaren sind seltener auf den Märkten geworden. In Böhmenkirch war aber noch die alte Garde an Händlern vertreten. So war auch sichergestellt, dass der landwirtschaftliche Nachwuchs beim Spielwarenhändler seinen Fuhrpark mit Mähdrescher oder Traktor ergänzen konnte. Bekleidung, sogar Trendmode für Frau und Kind, standen hoch im Kurs und fanden Abnehmer. Zum Spottpreis von zwei Euro wurde für die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft das passende Fantrikot angeboten, und Nachthemden wurden für fünf Euro offeriert. Auch bei den gebrannten Mandeln ist das Angebot groß geworden. Früher wurden Tütchen mit Mandeln oder Nüssen verkauft, in Böhmenkirch gab’s zusätzlich gebrannte Bananenscheiben, Kürbiskerne und Macadamia. Für Leckermäuler also viel geboten.

Klein und überschaubar war der Markt in Kuchen. Deutlich haben Gemeinde und der Marktveranstalter aus Kohlberg daran zu zehren, dass die Zahl der traditionellen Krämermarkt-Händler rückläufig ist. Waren es in den Kuchener Hochzeiten einst einmal gut 80 Händler, die den Markt an Pfingsten bestückten, so sind gestern knapp 15 angereist. Beim kleinen Spaziergang durch die Straße am Rathaus wurde viel Kulinarisches geboten. Neben Grillwurst und Pommes gab es Gemüsereispfanne, Schupfnudeln, Flammkuchen, Pizza, Langos und Kebab. Im Kirchencafé wurden Kaffee und Kuchen serviert. Und in etwa 500 Meter Entfernung beim Hock unter den Linden an der Bahnhofturnhalle sorgte sich das TSV-Küchenteam um die vielen Mittagsgäste. Jörg Däumling am großen Kochtopf für Kutteln kam zeitweise ganz schön ins Schwitzen und konnte sich kaum eine Pause gönnen. Kutteln haben in Kuchen beim Pfingstmarkt auch bei der Gastronomie ihre Tradition.

Wie auf der Alb in Böhmenkirch, so zog es die Besucher in Kuchen ebenso zu herzhaft riechenden Gewürzen, Kräutern und Produkten aus der heimischen Landwirtschaft hin. Der Nachwuchs wurde in Kuchen mit dem Dino oder mit Batman im Karussell bespaßt. Im Schatten des Rathauses lud die Feuerwehr zum Hock ein.

Viehmarkt in Laichingen

In Laichingen gibt’s neben dem Pfingstmarkt auch noch einen Viehmarkt. Dort genossen auch Pferde und Ponys die Sonne, bestaunten Kinder Häschen und Küken, lockte manche stattliche Geiß den Blick ins Innere des Autoanhängers, in dem sie gerade residierte.

Regelmäßige Viehmarktbesucher trafen dort auf alte Bekannte. So den einstigen Blaubeurer Schäfer Klaus Linde. Seit rund 26 Jahren ist er auf den zwei großen Laichinger Märkten zu Ostern und Pfingsten anzutreffen. Der Senior fällt auf in seiner Schäferkluft – und vor allem mit den gebrauchten, originalen Pferdegeschirren, die er verkauft. Mehr als 40 Jahre war er damit auf dem Münchener Pferdemarkt, berichtete er, jetzt versuche er, die Restbestände auf der Alb an die Leute zu bringen. Nicht ganz glücklich mit dem Verkauf war Sven Fülle. Geißen, Hennen, Hähne und Enten hatte er dabei. Der Verkauf lief schleppend – jedes Jahr werde es weniger, ist sein Eindruck. Unter seinen Entenküken sind zwei wunderschöne Blau­laufenten. „Ja, jeder sagt, die sind so schön, aber keiner hat sie bisher gekauft“, sagte der Seißener Händler und zuckte die Schultern.

Auf dem Krämermarkt präsentierten die Marktbeschicker den Besuchern wieder eine unglaubliche Vielfalt. Haushaltshelfer finden sich gefühlt an jedem dritten Stand: Den Gemüsehobel etwa gibt es in vielen Variationen – erstmals auf dem Laichinger Pfingstmarkt sogar akkubetrieben, ein Modell aus Österreich. Da schlägt das Hausfrauenherz gleich höher.

In Wäschenbeuren ist der Pfingstmarkt mit einem Flohmarkt verknüpft. Die Gemeinde war zufrieden: „So viele Besucher hatten wir noch nie“, sagte Bürgermeister Karl Vesenmaier. Eine Schätzung wollte er nicht abgeben. Vielleicht auch gut so, denn die schwankte, je nach dem, wen man fragt, zwischen 5000 und 10 000 Besuchern. „Bei dem Wetter ist Ausnahmezustand“, sagte Günter Lechleitner vom TSV. „Dass nachmittags noch immer so viel los ist“, überraschte den Bürgermeister, der gestand, dass viele Vereine um diese Zeit schon ausverkauft waren.



