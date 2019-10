Eine Störung im Mittelspannungsnetz hat am Samstagnachmittag wohl für etwas mehr als eine Stunde zu einem Stromausfall in Geislingen geführt. Das Albwerk Geislingen informierte darüber auf Facebook. Welche Bereiche genau betroffen waren und wann die Störung behoben war, ließ sich beim Albwerk nicht in Erfahrung bringen; Nutzer schrieben aber von Problemen in der Oberen Stadt ebenso wie beim Nel Mezzo und in den Wohngebieten Richtung Überkingen. Nach Reparaturarbeiten seien große Teile wieder mit Strom versorgt, hieß es gegen 15 Uhr. Zuletzt gab es noch Probleme bei einigen Häusern in der Altstadt.