Natur Albvereinsgruppe lädt zum Wandern ein

Geislingen / SWP

Die Geislinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins begeht in diesem Jahr ihren 130. Geburtstag. Diesen feiert sie „mit vielen schönen Wanderungen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Donnerstags laden eher beschauliche Seniorenwanderungen zu Ausflügen auf die Albhochfläche, in den Donauwald bei Leipheim oder zum Amalienfelsen bei Sigmaringen ein. Die Hauptwanderungen an Sonntagen führen beispielsweise zum Arboretum bei Metzingen und auf den Löwenpfad „Berta-Hörnle-Tour“. Eine längere Anfahrt erfordert die Barockwanderung bei Bad Schussenried und Steinhausen sowie eine Etappe des Neckarsteigs zwischen Gundelsheim und Bad Wimpfen – dafür bieten beide Touren besondere Eindrücke.

Wer die nähere Umgebung erkunden will, kann sich auf die Lonequellrunde bei Urspring machen, bei Göppingen eine Streuobstwiesentour erleben oder von Hepsisau hinauf zum Breitenstein wandern. Im Rheintal gibt es eine Wanderung in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein Karlsruhe. Wer es noch eine Runde sportlicher mag, kann sich den längeren Wanderungen mit 20 Kilometern oder mehr anschließen, die zum Beispiel rund um den Rottachsee bei Kempten führen oder am Südrand des Schönbuchs von Tübingen nach Herrenberg. Auch der beliebte Gustav-Ströhmfeld-Weg zwischen Neuffen und Metzingen ist wieder im Programm.

Von Mal zu Mal längere Touren

Als besonderes Jubiläumsangebot gibt es die Veranstaltungsreihe „Wandern für Einsteiger“. Die Ortsgruppe möchte allen, die sich für das Wandern in der schönen Alblandschaft interessieren, die Gelegenheit geben, dies unter sachkundiger Führung auszuprobieren. Ende März geht es mit einer kurzen Wanderung los, die ganz eben verläuft. Von Wanderung zu Wanderung werden Länge und Höhenmeter gesteigert, bis die Teilnehmer Anfang Juni eine längere Tour schaffen (wir berichten noch ausführlich).

Info Die Wanderungen, an denen auch Gäste teilnehmen können, werden ein paar Tage vorher in der GZ angekündigt. Mehr auf https://geislingensteige.albverein.eu