Außerdem ermöglicht die Albcard den Gratiseintritt in rund 80 touristische Attraktionen und Einrichtungen. Die Landkreise beteiligen sich mit einer Anschubfinanzierung von jeweils 21 000 Euro. Laut Landratsamt Göppingen ist die Albcard, flächenmäßig gesehen, bundesweit das derzeit größte und leistungsstärkste Gästekartensystem für touristische Übernachtungsgäste. Die Gästekarte gibt es kostenfrei als Zusatzleistung bei einem von mehr als 100 teilnehmenden Übernachtungsbetrieben.

Albcard ab 1. April

Sie ist ab 1. April erhältlich an der Rezeption für Übernachtungsgäste beim Check-In und sie kann durch einen persönlichen Code weder übertragen noch sonst irgendwo gekauft werden. Jede Attraktion kann an jedem Tag einmal genutzt werden, von der Tageskarte für die Alb-Therme bis hin zum Eintritt für das Limes-Museum. Damit können mehrere Leistungen an einem Tag in Anspruch genommen werden.

Älbler können die Albcard nur dann selbst nutzen, wenn zum Beispiel die Wanderung mit einer Übernachtung bei einem der teilnehmenden Betriebe verbunden ist und damit ein Kurzurlaub in der Heimat. Pro Übernachtung gibt es einen Nutzungstag.

In diesen Verbünden ist die Albcard gültig

Zu den sieben Verkehrsverbünden gehören Thomas Balser (BW-Tarif GmbH), Thomas Haschenberger (VVS), Louis Schumann (SAT), Sybille Neumeyer (TUTicket), Dieter Pfeffer (naldo), Hans Bendele (htv), Paul-Gerhard Maier (OstalbMobil GmbH), Thomas Mügge (DING).