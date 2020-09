„Wir sind dringend darauf angewiesen, dass Fahrgäste kommen“, teilen die Ulmer Eisenbahnfreunde (UEF) in einem Pressebericht mit. Denn viele Arbeiten warten darauf, von den ehrenamtlichen Mitarbeitern erledigt zu werden und diese Arbeiten kosten Geld.

Fahrtzeiten des UEF-Albbähnles

Das UEF-Albbähnle fährt Sonntag, 20.9.20, und am 4.10.20 in Amstetten um 10.10, 12.10, 14.10 und 16.10 Uhr los. In Amstetten gibt es am Fahrkartenstand auch Tickets. In Oppingen startet das Albbähnle um 11.10, 13.10, 15.10 und 17.10 Uhr zur Rückfahrt.

Schutz vor Corona: Diese Regeln gelten für die Fahrt

Um der derzeitigen Situation gerecht zu werden, bitten die Eisenbahnfreunde alle Fahrgäste, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und einen Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten. Außerdem sollten die Fahrgäste die Kontaktdaten am Fahrkartenstand in Amstetten hinterlassen. Vor dem Zustieg in die Wagen müssen die Hände desinfiziert werden. Entsprechende Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.

Außerdem bitten die UEF, mit dem gleichen Zug wieder zurück zu fahren. Der Bahnhof Oppingen ist wegen der Abstandsregelung geschlossen, deshalb wird die Bewirtung der Gäste auf den Außenbereich verlegt.