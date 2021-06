Die Pfadfinder des Stammes Heilig Kreuz aus Deggingen haben seit ihrer Gründung im Jahr 1962 immer wieder Zeltlager in den Pfingstferien organisiert. Mal ging es an den bayerischen Forggensee oder in das Bärental bei Justingen. Doch seit der Corona-Pandemie müssen die Pfadfinder auf solche Events...