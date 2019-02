Analyse Akpinar übt in der Rätsche Kritik an muslimischen Verbänden

Akpinar übt in der Rätsche Kritik an muslimischen Verbänden

Geislingen / Kathrin Bulling

„Wenn Sie hier rausgehen, kennen Sie sich aus.“ Dieses Versprechen machte Birgül Akpinar am Mittwoch in der Rätsche. Das Mitglied des CDU-Landesvorstands sprach im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Islam, wohin?“ von Arbeitskreis Asyl, Rätsche, Stadtbücherei, Volkshochschule und dem Integrationsbeauftragten der Stadt Geislingen über muslimische Organisationen in Deutschland, ihre Entstehung, Strukturen und die politische Ausrichtung. Als Kenner dürften sich die zirka 100 Besucher anschließend wohl eher nicht gefühlt haben – zu groß war das Feld, zu kurz der Einblick, zu vage manche Andeutung über Verbände wie Millî Görüs, Ditib oder VIKZ.

Nachdenklich stimmte der Abend dennoch. „Keine Organisation ist politisch neutral“, machte Akpinar klar. „Sie vertreten eine bestimmte islamische Strömung, gehören einer Bruderschaft an oder hängen am Tropf des Herkunftslandes.“ Nur 20 Prozent der 4,4 bis 4,7 Millionen Muslime in Deutschland (genauere Zahlen gibt es nicht) würden von den Verbänden vertreten; diese seien für die Politik aber die maßgeblichen Ansprechpartner. Über Bildungsarbeit beeinflussten sie Kinder und Jugendliche. Akpinar fordert die Regierung auf, sich andere Gesprächspartner mit eher säkularer Ausrichtung zu suchen.

