Die Gosbacher Leimbergweibla beim Fasnetsumzug in Deggingen im Jahr 2019. Umzüge und Partys sind 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Auch einen Stand, an dem die Gosbacher Faschingsgesellschaft Süßigkeiten an Kinder verschenkte, hat die Polizei untersagt – der Verein und das Ordnungsamt in Bad Ditzenbach haben sich dazu geäußert. © Foto: Alexander Jennewein