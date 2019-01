Gesellschaft Anwohner der Altstadt beklagen Missstände

Geislingen / Isabelle Jahn

„Es wird abends gebrüllt, geschrien und gehupt“: Eigentümer, Mieter und Geschäftsleute sehen Handlungsbedarf in der Geislinger Fußgängerzone.

Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter und Gewerbetreibende in der Geislinger Altstadt haben sich zusammengeschlossen: Sie beklagen Missstände in der Fußgängerzone, hauptsächlich in der Hansengasse. „Es wird abends gebrüllt, geschrien und gehupt“, berichtete eine Anwohnerin bei einem Treffen am Dienstagabend im Mehrgenerationenhaus, an dem auch die Stadtverwaltung teilnahm.

Wohnhäuser sind stark überbelegt

Außer der Lärmbelästigung werden unter anderem Vandalismus, achtlos weggeworfener Müll und Sperrmüll beklagt. Drei Wohnhäuser seien stark überbelegt; diejenigen, die sich dort aufhielten, stammten zum Großteil aus Südosteuropa und hätten keinen festen Wohnsitz, wie Mieter und Vermieter anderer Häuser beschreiben.

Strafverfolgung ist oft schwierig

Oberbürgermeister Frank Dehmer sind die Probleme bekannt, sagte er und räumte ein: „Es ist schwer, dem Herr zu werden.“ Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner machte die Schwierigkeit deutlich, Verstöße wie illegale Müllentsorgung bestimmten Personen zuzuordnen: ohne Verantwortliche keine Strafe. Geislingens Polizeichef Jens Rügner betonte: „Jede noch so kleine Ordnungswidrigkeit bringen wir zur Anzeige.“

VHS-Leiterin will vermitteln

Bei der Diskussion keimte immer wieder der Vorwurf auf, vielen ausländischen Bürgern seien hiesige Regeln nicht bekannt. In den Integrationskursen der Volkshochschule würden Themen wie Mülltrennung behandelt, erklärte die Geislinger VHS-Leiterin Sandra Schneider. Künftig wolle sie mit den betreffenden Personen, von denen einige die Integrationskurse besuchen, gezielt persönliche Gespräche führen.

Wunsch nach Polizeikontrollen

Von Seiten der Anwohner folgte eine Reihe an Vorschlägen an die Stadtverwaltung, wie sich die Situation verbessern könne. Auch das Thema polizeiliche Präsenz wurde mehrfach angesprochen. Jens Rügner entgegnete, dass Polizisten die Fuzo regelmäßig kontrollieren. In Geislingen komme es nicht zu mehr Straftaten als in anderen Städten vergleichbarer Größe, machte der Polizeichef deutlich.

Einen ausführlichen Bericht über die Diskussion lesen Sie in der Samstagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.

Das könnte dich auch interessieren: