Geislingen „Biggest Loser“: Geislingerin nimmt mit Hilfe von Ärzten ab

Jennifer Hummel aus Geislingen will bei „The Biggest Loser“ innerhalb von 9 Wochen mehr als 50 Kilo Gewicht verlieren. Ärzte wachen über den Gesundheitszustand aller Teilnehmer.

Die 28-jährige Jennifer Hummel aus Geislingen befindet sich im The-Biggest-Loser-Camp in Andalusien. Dort kämpfen sie und momentan noch 17 andere Teilnehmer mit Sport und entsprechender Ernährung in den nächsten neun Wochen gegen ihre überflüssigen Kilos.

Jede Woche muss ein Teilnehmer, der zu wenig abgenommen hat, gehen.

Schnell abnehmen nur unter Aufsicht

Damit der viele Sport den Körper gesundheitlich nicht angreift, geschieht dies unter Aufsicht von Profis. Camp-Chefin ist Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss. Das Ernährungs-Coaching übernimmt Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp, für den Sport ist die Trainerin Mareike Spaleck. Die Teilnehmer wie Jenny machen zwar täglich Sport, beanspruchen dabei aber immer wieder andere Muskelgruppen, um die notwendige Entspannung der Muskeln zu gewährleisten, die am Tag davor angestrengt wurden.

Wie sich Jennys Team in der Challenge schlägt und wie viel die Geislingerin in der ersten Woche abgenommen hat, zeigt SAT 1 am 10. Februar um 17:45 Uhr.

