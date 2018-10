Feierstunde Abschied von Geislinger Helfenstein-Klinik

Geislingen / SWP

Die Geislinger Helfenstein-Klinik verabschiedet morgen den langjährigen Leiter und Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Dr. Walter Schlittenhardt, in den Ruhestand. Der Mediziner ist in Keltern geboren und dort auch aufgewachsen. Der heute 65-jährige Schlittenhardt absolvierte nach seiner Approbation im Jahre 1983 seine Facharztausbildung im St. Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg. Ab Oktober 1989 war er Oberarzt der Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin des Klinikums am Gesundbrunnen der SLK-Kliniken GmbH in Heilbronn. Im Februar 2003 wechselte er schließlich nach Geislingen. Schlittenhardt hat eine erwachsene Tochter und einen erwachsenen Sohn und lebt mit seiner Frau im Geislinger Stadtbezirk Weiler.

Die standortübergreifende Leitung der Abteilung übernimmt nun Professor Matthias Fischer, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie in der Göppinger Klinik am Eichert. Ein Stellvertreter aus dem Anästhesieteam der Helfenstein-Klinik vor Ort wird laut den Alb-Fils-Kliniken in Kürze benannt.

Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Standort Geislingen betreut als zentrale Einrichtung Patienten aller, jedoch vorwiegend der operativen Abteilungen. Deren wichtigste Aufgabe ist die Vorbereitung und Durchführung von Narkosen sowie – wenn nötig – die Intensivbehandlung nach Operationen. Jährlich nehmen die Anästhesisten mehr als 4000 Narkosen vor. Die Klinik bietet mit allen anerkannten Verfahren der Allgemeinanästhesie und mit einer Vielzahl von Regionalanästhesien eine, laut den Alb-Fils-Kliniken, umfassende Auswahl an Betäubungsverfahren an. Die Abteilung beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Patientensicherheit und bietet dazu auch Schulungen an der eigenen sowie an anderen Kliniken an.