Verkehr Ab Montag droht der Kollaps

Kuchen / Von Michael Rahnefeld

Da müssen wir jetzt durch und künftig noch deutlicher machen, dass nur eine B 10-neu die Probleme lösen kann“. So formulierte der Kuchener Bürgermeister Bernd Rößner das, was ab Montag nicht nur auf Kuchen, sondern auf den gesamten Raum Geislingen zukommt. Auf einen Nenner gebracht: der Verkehrs-Kollaps droht. Denn das Regierungspräsidium Stuttgart will ab Montag bis zum Donnerstag, 30. August den Asphaltbelag auf der B 10 in der Ortsdurchfahrt Kuchen erneuern. Will heißen, der komplette Asphalt wird zwischen dem Ortseingang und dem Ortsausgang der Gemeinde Kuchen auf einer Länge von rund 1,1 Kilometer neu aufgetragen. Die neue Asphaltdeckschicht besteht dann aus einem lärmmindernden Material, heißt es in einer Mitteilung des Stuttgarter Regierungspräsidiums (RP). Bei dieser Gelegenheit werden auch die gesamten Straßeneinbauteile, wie beispielsweise Schachtabdeckungen, erneuert. Einzelne Rohrleitungen, die zur Entwässerung der Straße dienen, werden ebenfalls erneuert.

Damit Anwohner und Umlandgemeinden möglichst wenig beeinträchtigt werden, haben die Planer drei Bauabschnitte vorgesehen. Aber alle drei erfordern die Vollsperrung der B 10, weshalb der überörtliche Verkehr großräumig über die B 466 umgeleitet wird. Diese Umleitungsstrecke wird ausgewiesen. Nicht unbedingt deutlich ausgewiesen werden auf Nachfrage bei Heiko Potschkay vom Kuchener Bauamt die innerörtlichen Umleitungen. „Die Kuchener werden ihren Weg finden“, sagt er.

Im ersten Bauabschnitt, der ab Montag beginnt und bis zum Samstag, 11. August, dauern soll, wird das noch nicht ganz so schlimm. Die Umleitungsstrecke führt von Geislingen kommend ab Ampelkreuzung Hauptstraße/ Ecke Bahnhofstraße über die Bahnhof-, Friedrich- und Filsstraße zur westlichen Einmündung in die B 10 Die Umleitung wird in Gegenrichtung auf dieser Route umgekehrt geführt.

Umleitung über Feldwege

Im zweiten Bauabschnitt wird’s dann vermutlich heftiger. Er erstreckt sich von der Ortsmitte – Ampelkreuzung Hauptstraße/ Ecke Bahnhofstraße – bis zum Ortsende in Richtung Geislingen (Höhe Bergwerkstraße). Von Montag, 13. August, bis Samstag, 25. August, ist dieser Abschnitt dicht und die Umleitung führt über schmale Straßen und bessere Feldwege, die teilweise noch etwas ausgebaut wurden, durch die Herrenwiesen im Espan. Die beiden teilweise sehr engen Fahrwege werden als Einbahnstraße ausgewiesen, die Umleitungsstrecken sind beschränkt bis zu 7,5 Tonnen Fahrzeuggewicht.

Doch sollte sich dorthin ein Brummi verirren, dann ist im wahrsten Wortsinne „Ende im Gelände“. Und das weiß auch Heiko Potschkay, weshalb seit Tagen große Hinweisschilder auf die besondere Situation aufmerksam machen. „Wir rechnen schon damit, dass sich der eine oder andere größere Lkw in die Verbindungswege verirrt.“ Zudem rechnet der Mann vom Kuchener Bauamt mit einem immer noch vierstelligen Fahrzeugaufkommen auf den örtlichen Umleitungsstrecken durch Quell- und Nahverkehr.

Der dritte und letzte Bauabschnitt betrifft schließlich die Ampelkreuzung in der Ortsmitte (Hauptstraße/Ecke Bahnhofstraße) und soll zwischen Montag, 27. August, und Donnerstag, 30 August, abgehakt werden. Ab 1. September sollte der Verkehr dann wieder wie gewohnt rollen. Der Bund investiert übrigens in den Erhalt der Infrastruktur rund eine Million Euro, teilt das RP abschließend mit und bittet alle Betroffenen um Verständnis wegen der Belastungen.

Info Auskunft über Straßenbaustellen im Land gib es über das Baustellen-

informationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg

unter www.baustellen-bw.de

Unter www.svz-bw.de liefern an

verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage.