Aktion Ab heute geht es um die Zwiebel

Geislingen / ra

Von heute an bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 28. Oktober, finden in Geislingen erstmals die „Zwiebeltage“ statt. In Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag haben sich die Geislinger Sterne-Geschäfte etwas Besonderes einfallen lassen, heißt es in einer Mitteilung des Marketingvereins Geislinger Sterne. Attraktive Angebote des Einzelhandels sollen Kunden kombiniert mit Geschenken, einer Stempelkarten-Aktion und einem Gewinnspiel nach Geislingen locken. Am Sonntag gibt es dann die Belohnung. Für eine ausgefüllte Stempelkarte erhalten die Bummler in Geislingen in der Fußgängerzone oder am Sternplatz ein Stück Zwiebelkuchen, zudem dürfen sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es ein Candle-Light-Dinner und Sternefünfer zu gewinnen gibt. Letztere haben einen Wert von fünf Euro und können als Zahlungsmittel in Sternegeschäften verwendet werden.

In der Fußgängerzone wird am Sonntag auch ein Schaupressen von Mostobst stattfinden, dabei darf auch verkostet werden. Verschiedene Stände bieten Bio-Säfte und Speisen rund um das Thema Zwiebel an. Für die Kinder dreht sich ein Karussell. Die Verlosung ist für Sonntag, 17 Uhr, in der Fußgängerzone am Bäckerstand geplant.

Auch am Sternplatz wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Zudem gibt es dort wieder „Lifestyle und Genuss“, eine Gemeinschaftsveranstaltung von Intersport Britzelmayer, „Anziehend“, Optik Maurer und Jowa Schuhe. Um 14 Uhr wird dabei eine Modenschau unter dem Motto „Zwiebellook“ geboten.