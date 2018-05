Weltspieltag Weltspieltag lockt trotz Hitze viele Besucher

Geislingen an der Steige / Isabelle Jahn

Der Stadtjugendring hat am Montag das Geislinger Rätsche-Areal in einen Spielplatz verwandelt. Das haben viele Kinder genutzt.

Wie viel Freude ein Hochdruckreiniger machen kann, hat sich am Montag beim Weltspieltag in Geislingen gezeigt. Der Stadtjugendring hatte bei der Rätsche ganz viele Spielsachen bereit gestellt und Geräte aufgebaut. Bei der Hitze war der Wassernebel, den Thomas Wulf vom Beaufsichtigungs-Team mit der überdimensionalen „Spritzpistole“ versprühte, eine willkommene Abkühlung. Der zehnjährige Ole bekam gar nicht genug davon, mit einem der Cityroller durchs Wasser zu flitzen, sodass ihm die Haare schon an der Stirn klebten. „Das kühlt und tut gut“, sagte der Junge, dessen Zwillingsbruder Kai nebenan mit Mama Anja Federball spielte. Die Familie Schlumberger aus Geislingen hat zwar einen Garten, dort aber nicht genug Platz, um ein Netz zu spannen. „Außerdem landet dann der Federball eh auf Nachbars Dach“, sagte die 48-Jährige und lachte. Deshalb sei sie froh über solche Angebote des Stadtjugendrings, der sich auch in diesem Jahr an der Aktion des Deutschen Kinderhilfswerks und seinen Partnern im „Bündnis Recht auf Spiel“ beteiligt.

So wie der Mutter aus Geislingen ging es auch vielen anderen Eltern und Kindern, von denen manche auch aus Deggingen, Reichenbach und anderen Orten kamen. Für die einen war die Aktion ein kleiner Urlaubs-Ersatz, für die anderen einfach eine abwechslungsreiche Alternative zum Spielplatz. Denn wo gibt es schon eine Hüpfburg, ein lebensgroßes Vier-Gewinnt-Spiel oder eine Rutschbahn? Auf die hat sich sogar schon der dreijährige Eser getraut, um in einer Getränkekiste hinunter zu sausen – freihändig. Seine größere Schwester balancierte derweil auf einem Pedalo und machte von Versuch zu Versuch einen sichereren Eindruck auf den Holztrittbrettern mit Rollen. Andere Kinder haben in einem Fußballfeld mit Netz-Umrandung schon mal die bald startende Fußball-Weltmeisterschaft inszeniert oder sich an der Tischtennisplatte ein Match geliefert.

Bei so viel Bewegung und knallender Sonne war der Stand mit Spezi und Sprudel Gold wert für so manchen Besucher, genauso wie die Schattenplätze unterm Baum und unterm Sonnenschirm. Wem es allzu heiß war, der konnte gleich nebenan ins Fünf-Täler-Bad untertauchen.

Weniger schnaufen und schwitzen mussten die Kleinen beim Filzen mit Kunsttherapeutin Verena Menzel und beim Kinder-Schminken, bei dem sich zum Beispiel die sechs Jahre alte Senna eine lila Maske aufmalen ließ. Stolz betrachtete sie das Foto, das ihre Mutter Serap Erin gemacht hatte. Obwohl die Nase juckte, bemühte sich Senna, nicht zu kratzen, damit die Farbe nicht verwischt – Pollenallergie, erklärte die Mama. Draußen spielen wolle ihre Tochter aber trotzdem, und das findet die Geislingerin auch sehr wichtig.

Das ist schließlich auch die Idee, die hinter dem Weltspieltag steckt. Dessen Motto lautet dieses Jahr: „Lasst uns draußen spielen!“ In den vergangenen zwei Jahren veranstaltete der Stadtjugendring den Weltspieltag in der Geislinger Fußgängerzone. „Wir wollen alle möglichen Orte in einen Spielplatz verwandeln“, erklärte Sven Renken vom Betreuer-Team. Ihm und den etwa 20 anderen Helfern – beteiligt war unter anderem auch das Team vom Jugendhaus Tälesbahnhof – ist dies auf dem Rätsche-Areal am Montag mal wieder gelungen.