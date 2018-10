Interview „Wir geben Vollgas und machen Party“

Geislingen / Bettina Verheyen

20 Jahre Velvet – die Bandgründung 1998 war ja eine Art Auftrag. Wie war das damals?

Olimpia Casà: Die Firma interstuhl beauftragte den Komponisten Aribert Günzler eine Kunden-CD mit Instrumentalsongs zu komponieren. Den Titelsong „I care for you“, das zukünftige Firmenlied, durfte ich einsingen. Die Geschäftsleitung war von der CD so begeistert, dass Ari und ich für die bevorstehende Möbelmesse als Musikact gebucht wurden. Da wir damals keine Band hatten, trommelten wir kurzerhand Al Sauer (Schlagzeug), Timo Deininger (Gitarre), Friedrich Kienle (Bass) und Enza Jahn-Casà (Backing Vocals) zusammen und nach nur zwei Proben stand das Programm. Es ging sofort nach Köln, um sieben Abende am Stück auf der Orgatec zu performen. Wir erlebten eine aufregend feuchtfröhliche Woche.

Aus diesem – eigentlich zeitlich beschränkten – Projekt sind mittlerweile 20 Jahre geworden. Wie kam’s?

Es war Liebe auf den ersten Beat beziehungsweise Akkord. Nach der legendären Woche in Köln, konnten wir dieses Projekt nicht einfach so beenden. Dafür stimmte die Chemie zu sehr.Wir wurden über zehn Jahre lang von Firma interstuhl für die Orgatec gebucht. und zur internen Houseband der Firma. Nebenbei spielten wir unzählige Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Habt ihr euch in dieser Zeit verändert oder habt ihr Bewährtes beibehalten und vielleicht optimiert?

Es gab lediglich einen Personalwechsel am Keyboard. Seit 2000 bedient Markus Sontheimer die schwarz-weißen Tasten. Ansonsten hat sich bei uns menschlich fast nichts geändert. Bis auf eine interne Familiengründung (lacht).

Unser Repertoire hat sich zwischenzeitlich verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht und fast alle Bandmitglieder greifen auch mal zum Gesangsmikrofon.

Was zeichnet euch gegenüber anderen Coverbands aus?

Glücklicherweise sind wir Musiker und keine Wettkampfsportler. Jede Band für sich hat ihre Stärken. Unsere langjährigen Fans und unsere Auftraggeber können diese Frage besser beantworten.

An welche Highlights erinnert ihr euch besonders gern?

Die erste Orgatec-Woche wird natürlich unvergessen bleiben.

Ein anderes mal wurden wir für einen Galaabend in die Babelsberger Filmtudios nach Berlin einbestellt. Es stand eine Riesenbühne mit einer gigantischen Ton-und Lichttechnik. Wir konnten zwar nur für einen einzigen Song auf die Bühne, hatten aber großen Spaß dabei: Wir mussten für den einen Song nicht einmal schwitzen, dafür aber beim Verspeisen des Mehrgängemenüs.

Gab es auch Tiefschläge? Stand die Band irgendwann einmal grundsätzlich in Frage?

Nein, niemals.

Was hält euch immer noch zusammen?

Voltaren, Grippostad, viel Humor und natürlich die Liebe zur Musik.

Was habt ihr euch für das Konzert am 20. Oktober in der Rätsche einfallen lassen?

Wir haben natürlich den Bandgründer Ari Günzler eingeladen, der mit uns seinen interstuhl-Song spielen wird. Weitere Gastmusiker sind Stefan Wich am Saxofon, Martin Rosengarten am Keyboard, Martin Mädde Sauer am Schlagzeug und Oberbürgermeister Frank Dehmer am Mikrofon.

Wir werden drei Blöcke spielen. Der erste Block beinhaltet Songs aus dem Jahre 1968, passend zum Thema des diesjährigen Kulturherbstes. Den zweiten Block werden wir gemeinsam mit den Gastmusikern gestalten und dieser bildet einen musikalischen Querschnitt unserer 20-jährigen Bandgeschichte. Und im letzten Block geben wir einfach Vollgas und machen Party.