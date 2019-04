Seit dem 2. April stellen sich die Prüflinge der beruflichen Gymnasien den Aufgaben zur Abiturprüfung. Mit liebevoll gestalten Plakaten und Collagen wird ihnen Mut gemacht.

In den beruflichen Gymnasien begannen am 2. April die Prüfungen zum Abitur. Im Gewerblichen Schulzentrum in der Wölk in Geislingen waren deshalb die Treppenhäuser, sowohl im Wirtschaftsgymnasium (WG) als auch im Sozialgymnasium, liebevoll geschmückt. Dutzende von Plakaten, Collagen, Basteleien mit Luftballons und Figürchen hängen derzeit dort und machen den Prüflingen Mut.

Mit viel Fantasie gebastelt

Und wenn es nach den Inhalten auf den Plakaten und den Dekorationen in den Treppenhäusern und Schulgängen geht, dann lösen die Abiturienten ihre Prüfungsaufgaben mit Bravour. Bei den Basteleien und Gemälden, die den Prüflingen ins Auge springen, war der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der wohl am meisten verwendete Satz in beiden Gymnasien: „Viel Glück, Du schaffst das“. Aber auch originelle Sprüche sollen zur Aufmunterung beitragen. Die teilweise sehr kunstvoll gestalteten Basteleien enthalten bisweilen Schokoriegel oder andere kleinere Leckereien. Fotos von Oma und Opa, den Eltern, Geschwistern und Freunden zieren die mutmachenden Kreativwerke. Mitunter sind darauf auch Texte in Türkisch und anderen Sprachen zu finden, die allesamt an bestimmte Prüflinge gerichtet und positive Stimmung gepaart mit Zuversicht auf einen guten Prüfungsverlauf vermitteln sollen.

