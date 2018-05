Geislingen „Überwältigende“ Resonanz für Ultralauf

Geislingen / Kathrin Bulling

Der erste Geislinger Ultralauf Alb-Traum100 hat 25 000 Euro an Spenden eingebracht und viel Lob eingeheimst. Die Organisatoren denken schon an die Zweitauflage.

Viele Läufer hatten ihre verschwitzten Klamotten noch an, als sie das erste Lob für die Premiere des Geislinger Ultralaufs Alb-Traum100 aussprachen. Per E-Mail und auf Facebook gab es in den Tagen nach dem Wettkampf viele weitere Rückmeldungen: Lob für eine traumhafte Strecke, professionelle Organisation und gute Verpflegung, Dank an die freundlichen Helfer. „Wir sind überwältigt von dieser Resonanz“, sagt Andreas Bulling, Vorsitzender des gleichnamigen Vereins, der den Benefizlauf veranstaltet hat.

175 Läufer gingen bei der Erstauflage am vergangenen Samstag auf die 115 beziehungsweise 57 Kilometer lange Strecke auf dem Albtraufgänger, die vom Geislinger Stadtpark durchs Täle – auf der Langdistanz zusätzlich bis in die Voralb –, ins Filstal und zurück nach Geislingen führte (wir berichteten). Es seien schließlich mehr als doppelt so viele Teilnehmer gewesen als anfangs erwartet, erklärt Bulling; das gute Wetter habe zu etlichen Nachmeldungen am Wettkampftag geführt.

Dank der Anmeldegebühren sowie Spenden von Privatpersonen und Unternehmen seien insgesamt rund 25 000 Euro zusammengekommen. Der Großteil wird am 7. Juni im Bad Ditzenbacher Haus des Gastes an die sozialen Projekte übergeben: das Hospiz in Faurndau, den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser, die Bergwacht Geislingen-Wiesensteig und das Gutscheinheft der Stadt Geislingen.

Für das aus sieben Personen bestehende Organisationsteam war der Lauf seit Monaten eine Herzensangelegenheit – und nach eigenem Bekunden ein enormer Kraftakt. „Wir sind an dem Wettkampf-Wochenende absolut an unsere Grenzen gekommen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Von Freitag- bis Sonntagmittag schauten die Organisatoren fast rund um die Uhr im Zielbereich an der Jahnhalle und an den Stationen unterwegs nach dem Rechten, beschilderten die Strecke, nahmen Anmeldungen entgegen, betreuten die Läufer, koordinierten die 80 ehrenamtlichen Helfer, pflegten Ergebnisse ein und lieferten den Verpflegungsstellen Getränke und Lebensmittel nach.

Die Läufer vertilgten unter anderem 40 Kilogramm Äpfel und eben so viele Wassermelonen, berichtet Vereinsmitglied Rolf Drohmann; dazu kamen 40 Kisten Wasser und – als Verpflegung am Vorabend sowie nach dem Lauf – 57 Kilo Maultaschen, 68 Kilo Kartoffelsalat und 190 Portionen veganes Chili.

Dass alles reibungslos klappte, kein Läufer sich ernsthaft verletzte – von kleinen Schürfwunden und Zeckenbissen abgesehen – oder gar verloren ging, ist den Veranstaltern am wichtigsten, betont der stellvertretende Vereinsvorsitzende Marco Höpfner. Was ihn, selbst passionierter Teilnehmer an Straßenläufen, besonders beeindruckte, war die gute Stimmung unter den Extremsportlern – und die Tatsache, dass sich keiner trotz kurzfristiger Orientierungslosigkeit die Laune verderben ließ. „Wir haben umfangreich beschildert, aber es gab drei, vier Stellen, an denen sich mehrere Leute verlaufen haben“, erklärt Streckenchef Torsten Klöpfel. „Für nächstes Jahr werden wir überlegen, was wir da machen.“

Tatsächlich denken die Vereinsmitglieder schon an die Zweitauflage 2019. Kommen soll sie auf jeden Fall, der Monat Mai steht auch schon fest. Weil die ­Resonanz nach der erfolgreichen Premiere vermutlich noch größer ausfallen werde, denke man über eine Limitierung der Teilnehmerzahl nach. Bulling: „Wir wollen bewusst keine Großveranstaltung, das Ganze soll familiär bleiben.“