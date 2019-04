Jennifer Hummel aus Geislingen arbeitet weiter an ihrem großen Ziel. Seit neun Wochen ist die 28-Jährige bei der Sat.1-Abnehmshow „The Biggest Loser“, das Ende ist für sie noch nicht erreicht.

Kampf gegen die Höhenangst

Um das Ticket fürs Halbfinale zu lösen, sprang die 28-Jährige im Trainingswettkampf als Bungee-Jumperin von einer 30 Meter hohen Brücke. „Dabei habe ich normalerweise schon Angst davor, Vorhänge auf einer Trittleiter aufzuhängen“, beschreibt sie, welche Höhenangst sie dabei überwunden hat.

Geislingen Diese Dame will bei „The Biggest Loser“ abspecken Jennifer Hummel aus Geislingen wiegt 134 Kilo und will bei „The Biggest Loser“ Gewicht verlieren. Die Qualifikation dafür trieb die 28-Jährige an ihre Grenzen.

Erneut über fünf Kilo verloren

Die Heilerziehungspflegerin schleppte in der „Challenge“ mehr als 30 Kilo Orangen 150 Meter den Berg hoch und nahm bis Ende der Woche erneut 5,2 Kilo an Gewicht ab. „Es war so krass, als Christine Theiss gesagt hat, dass ich im Halbfinale bin. Ich konnte nicht mehr aufhören zu strahlen“, sagte Jennifer Hummel nach dem Wiegen.

Get the Fuck out of my House Irina aus Ulm: Darum lässt sie sich für die ProSieben-Show einsperren Am Dienstag startet die zweite Staffel von „Get the Fuck out of my House“ auf ProSieben. Mit dabei ist Irina aus Ulm.

Geislingerin hat 36 Kilo in neun Wochen abgenommen

Jennifer Hummel hat insgesamt 36 Kilo abgenommen. Vor dem Halbfinale in Lermoos in Österreich waren Jennifer Hummel und die sechs anderen Halbfinalisten sechs Wochen lang in ihrer Heimat. Ob beziehungsweise wie sie zu Hause weiter abgenommen haben und was ihnen im Halbfinale bevorsteht, das sehen die Zuschauer am kommendem Sonntag um 17.45 Uhr auf SAT.1.

Das könnte dich auch interessieren:

The Voice Kids 2019 Schwestern im Finale? So liefen die Battles für Mimi und Josefin Die Schwestern Mimi und Josefin standen am Sonntag wieder auf der Bühne von „The Voice Kids“. Wie die Battles und Sing-offs liefen, erfährst du hier.