Geislingen Stadt verleiht Kulturpreis an Wagner und Bäurle

Geislingen / Bettina Verheyen

Zum Abschluss des Geislinger Kulturherbstes sind diesmal Miriam Wagner und Ramon Hagen Bäurle mit dem Schubart-Kulturpreis der Stadt Geislingen ausgezeichnet worden.

Mit der 16-jährigen ­Miriam Wagner aus Deggingen ist am Sonntagabend eine sehr junge Schubart-Kulturpreisträgerin in der Geislinger Rätsche gekürt worden. Umso bemerkenswerter war, wie locker die Schülerin des Helfenstein-Gymnasiums auftrat und wie viel Herausragendes ihre Laudatorin – Susanne Gmelin, ihre Geigenlehrerin an der Musikschule Geislingen – aufzuzählen wusste.

Mit fünf Jahren habe Miriam eine Kinderversion der „Zauberflöte“ so lange rauf und runter gehört, bis ihr klar war, dass sie Geigespielen lernen wollte, erzählte Susanne Gmelin. 2009 hat Miriam tatsächlich mit dem Geigenunterricht an der Musikschule Geislingen angefangen. Seit 2011 hat sie sechsmal an dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen und einmal sogar einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreicht.

Miriam durchlief alle Streichorchester der Musikschule, angefangen bei den Paganinis über die Maxis bis hin zum Jugendstreichorchester, dessen Konzertmeisterin sie seit 2016 ist. Während des Gesprächs, das Susanne Gmelin mit ihr führte, erschienen witzige Kinderbilder von Miriam – fast immer in Aktion mit ihrem Instrument.

Ob sie immer die erste Geige spielen wolle, fragte Susanne Gmelin sie provozierend. Nein, konterte Miriam, sie spiele nicht nur Geige – sondern auch Bratsche und Orgel, und sie singe. Außerdem nehme sie gerne auch an Workshops teil, in deren Rahmen sie mit anderen zusammen spiele. Susanne Gmelin bestätigte prompt, dass sie eben auch eine Team-Playerin sei und zählte die Bands und Chöre auf, in denen die 16-Jährige mitspielt und -singt.

Frank und frei beantwortete Miriam die Frage, ob sie sich vorstellen könne, Berufsmusikerin zu werden. „Ich muss zugeben, dazu bin ich zu faul“, sagte sie. Susanne Gmelin hatte das letzte Wort: „Aber nicht unbegabt.“

Der zweite Schubart-Kulturpreisträger 2018 ist Ramon Hagen Bäurle, der den Preis für besondere Leistungen im Bereich Design verliehen bekam. Sein Laudator, sein ehemaliger Kunsterzieher am Michelberg-Gymnasium, Boris Feesenmayr, ließ den jungen Mann, der zurzeit dabei ist, sein „Transportation Design“-Studium an der Universität in Pforzheim abzuschließen, selbst darlegen, wie er zu seinem Berufswunsch kam. Um in einem entsprechenden Studiengang aufgenommen zu werden, muss man schon im Vorfeld sein Talent in Sachen Kunst und Kreativität beweisen. „So etwas entscheidet man ja nicht zwischen Duschen und Frühstücken“, stellte Boris Feesenmayr fest.

Ramon führte seinen Weg sehr gut nachvollziehbar aus. Die Kunst habe schon immer einen hohen Stellenwert in seinem Leben gehabt. „Ich habe schon immer gemalt und gezeichnet und in meiner Familie war beides allgegenwärtig – Kunst und Design auf der einen Seite und das Interesse an Automobilen auf der anderen.“ Schon früh war ihm klar, dass er Designer in der Autoindustrie werden wollte. „Da gibt es zwar ein beschränktes Angebot, aber ich war überzeugt, dass das klappen würde und habe immer alles daran gesetzt.“

Bis zum Bachelor-Abschluss, den er an der Universität in Reutlingen mit Bestnote in seinem Jahrgang absolvierte, hatte sich Ramon vor allem auf Interior-Design konzentriert. In der Rätsche erklärte er, worauf es dabei ankomme – nämlich Erfahrungen zu schaffen. Der Käufer solle etwas erleben, wenn er das jeweilige Produkt benutzt.

Für das Publikum fasste der Student zusammen, welche Arbeitsschritte er von der Idee über den Entwurf bis zum Ergebnis macht, das er dann wie seine Kommilitonen auf einer Werkschau am Ende des Semesters der Öffentlichkeit präsentieren kann.

Die Preise überreichten Dr. Rainer Welte von der Bürgerstiftung Geislingen, die das Preisgeld stiftet und Holger Scheible für die Stadt Geislingen.

Vor der Preisverleihung hatten Scheible und Roland Funk die Gäste in der Rätsche begrüßt – sie vertraten die Veranstalter des Kulturherbstes, die Stadt Geislingen und den Kunst- und Geschichtsverein. Scheible hob hervor, dass es „eine super Idee“ gewesen sei, diese Veranstaltungsreihe zu machen. „Die Entwicklung der vergangenen Jahre beweist das auch.“ Und Funk betonte: „Das ist etwas, was andere Städte in weitem Umkreis so nicht haben.“ Zum Abschluss erhielt das Organisationsteam seinen verdienten Applaus: Brigitte Aurbach, Benjamin Decker, Hartmut Gruber und Walter Schaefer.