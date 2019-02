Geislingen „Snowpenair“ weiht neue Halle ein

Geislingen / Von Konstantin Heidemann

Mitglieder der Musikerinitative MieV und weitere Helfer haben die Veranstaltungsräume in der Geislinger Hauptstraße 134 weiter ausgebaut. Samstagabend wird die neue Halle eingeweiht.

Bei der Geislinger Musiker­initiative MieV ist die Freude groß: „Jetzt ist unser Anbau endlich fertig und wir können die neu angebaute Halle endlich einweihen“, sagt Lichttechniker und Nebelmann Daniel Cannatella von den MieV-Organisatoren nach der Mitgliederversammlung am Mittwoch. „Wir haben vergangenen Samstag mit sieben Mann die etwa 30 Zentimeter starke Außenwand von der alten Lkw-Waschhalle zu unserem neu angebauten Rohbau durchbrochen und so unseren Veranstaltungsraum um rund 70 Quadratmeter vergrößert“, erzählt der fröhlich gestimmte Daniel Cannatella weiter. Der Anbau wurde zum Teil aus den Spenden der GZ-Aktion finanziert.

Start in die Frühjahrs-Saison

Auch der Vereinsvorsitzende Helmut Burger zieht sein Fazit und meint: „Auch wenn wir noch genug zu tun haben, können wir mit unserer neu gewonnenen Nutzfläche, gut gerüstet in die Frühjahrs-Saison durchstarten.“

Kurzer Rückblick: Als die Geislinger Musikerinitiative nach einem zehnjährigen Pachtverhältnis der alten Seemühle im Mai 2017 ein neues Zuhause suchte, hatte man mit der ehemaligen Szenekneipe „Ohne Ende“ in der Geislinger Hauptstraße 134 eine denkbar geeignete neue Location gefunden. Dort gab es dann erstmals am 22. September 2017 ein Kneipenkonzert mit der Gruppe „HER“ auf einer noch provisorischen kleinen Bühne im Gast­raum.

Ein knappes halbes Jahr später hatte man dann schon einen Wanddurchbruch von der Gaststätte zur alten Lkw-Waschhalle gemacht, die mit im Gebäude integriert war. Am 22. Februar wurde diese dann von der Londoner Rock ’n’ Roll Band „Tankus the Henge“ mit einem brandheißen Live-Konzert ehrwürdig eingeweiht.

Ideen für Anbau

Dem ein oder anderen dürfte dieser Konzertabend noch in Erinnerung sein. Mit ständig kleineren Umbauarbeiten im Innen- und Außenbereich (Biergarten) beschäftigt, kam auch die Überlegung zum Anbau einer höher gebauten kleinen Halle für eine größere Bühne.

Geplant, gezeichnet und schlussendlich genehmigt, startete man das Projekt „Anbau“ mit der Dämmung und Verschalung der Bodenplatte Anfang Oktober 2018. Am 17. Oktober lieferten bereits früh morgens zwei große Mischer den Transportbeton, der dann gegen 11 Uhr schon geglättet wurde. Nicht ganz so flott ging es dann mit den Maurerarbeiten voran.

Immer fleißig bei der Arbeit

Begonnen am 26. Oktober mit dem Setzen der ersten Reihe Mauersteine, zogen sich die Arbeiten bis zum 5. Januar hin, wo dann die Dachsparren gesetzt wurden – auch am Heiligen Morgen und an Silvester arbeiteten die fleißigen Helfer.

Alle Arbeiten wurden fast ausnahmslos aus eigenen Reihen der MieV-Vereinsmitglieder oder von den dem Verein nahestehenden Personen erledigt. Mit der Vollverschalung unter der Anleitung eines Zimmermanns waren die Außenarbeiten am 19. Januar vorerst beendet. Eine Woche später brachen die Helfer die Mauer zur neuen Halle im Inneren durch, bauten gleich noch die Bühne auf und montierten die Scheinwerfer der Lichtanlage.

Konzert am Samstagabend

Und Samstagabend heißt es dann „Snowpenair“: Ein gemeinsam von MieV und Penguin-Concerts organisiertes Festival, verteilt auf zwei Bühnen. Die Konzerte finden sowohl draußen im Biergarten als auch in dem neu gestalteten Veranstaltungsraum statt. Von 19 bis 22 Uhr ist Live on Outdoor-Stage Lilly Mars, Raiders of the Lost Missile und Underpaid zu hören.

Ab 22.30 Uhr entern Dezemberkind und Ransom die Indoor-Stage. Neben heißem Glühwein, wärmenden Speisen werden die äußerst heiße Bühnenshows der Bands erwartet. Einlass ist ab 18 Uhr.

