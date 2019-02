Freizeit „K-City“ dient als Vorbild für Jugendtreff in Deggingen

Deggingen / Ilja Siegemund

Nachdem „K-City“-Leiter René Schamarek den Kinder- und Jugendtreff in Kuchen vorgestellt hat, stimmen Deggingens Räte für einen Jugendtreff in Deggingen.

Soll die Gemeinde Deggingen einen Jugendtreff erhalten? Diese Frage haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Donnerstag mit einem Grundsatzbeschluss einstimmig beantwortet: ja.

Zuvor hatte René Schamarek den Kinder- und Jugendtreff „K-City“ in Kuchen vorgestellt, den er seit 18 Jahren leitet. An drei Tagen in der Woche öffnet „K-City“ für Kinder und Jugendliche ab neun Jahren: montags und dienstags von 16 bis 20 Uhr sowie freitags von 16 bis 22 Uhr. „Durchschnittlich sind pro Tag 40 Kinder und Jugendliche bei uns“, sagte Schamarek. Die meisten Besucher – 70 bis 120 – kommen freitags. Deshalb finden vor allem an diesem Tag bestimmte Aktionen statt. Als Beispiele für die zahlreichen Angebote in Kuchen nannte Schamarek Tischkicker-Turniere, Spieleabende und Ausflüge in die Natur, aber auch kleinere Hilfsarbeiten für die Gemeinde: Zum Beispiel helfen die jungen Leute im Freibad bei den Vorbereitungen für die Badesaison.

Deggingens Gemeinderäte waren begeistert vom Kuchener Konzept. „Ihre Arbeit überzeugt absolut“, sagte etwa Rolf Staudenmaier. „Das hört sich gut an“, bestätigte Stefan Heilig. Die Räte stellten viele Fragen, etwa zu den Kosten. Er verfüge über ein jährliches Budget von 2000 Euro, erklärte Schamarek, der als 100-Prozent-Kraft den Treffpunkt in Kuchen leitet, wobei der Landkreis seine Stelle bezuschusst. Unterstützung erhält er von einer 50-Prozent-Kraft, einem Praktikanten im Freiwilligen Sozialen Jahr und vielen ehrenamtlichen Jugendlichen.

Offen ließen Deggingens Gemeinderäte in der Sitzung noch die Frage, wo der Jugendtreff in Deggingen eingerichtet werden soll.

Ein ausführlicher Bericht folgt.