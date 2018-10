Geislingen „Im Kosovo gibt es den Pflegeberuf gar nicht“

Geislingen / Stefanie Schmidt

Pflegekräfte sind rar auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das Samaritersitftung bildet deshalb junge Menschen aus dem Kosovo aus.

Was ist bloß los mit der alten Dame, die befürchtet, dass sie gleich „spucken“ muss und warum sagen hier alle die ganze Zeit „ade“? Die Altenpflegeausbildung im Samariterstift Altenstadt begann für Enis Fazliji (33), Blerta Halili (26) und Margareta Pepaj (24) aus dem Kosovo erst einmal mit einem gehörigen Schock – denn vor den ganz besonderen Eigenheiten des schwäbischen Dialekt hatte sie zuvor niemand gewarnt. „Ich dachte mein Deutsch sei gut, aber dann kam der erste Tag“, erinnert sich Enis. Und sogar Margareta, die zuvor schon sechs Jahre in der Schweiz gelebt hat, sagt: „Ich habe überhaupt nichts verstanden.“

Diese Anfangshürden sind inzwischen – Blerta und Margareta sind im dritten Lehrjahr, Enis im zweiten – längst überwunden. Dabei geholfen haben ihnen auch die Senioren im Samariterstift. Grantige Reaktionenauf Sprachschwierigkeiten habe es nur sehr selten gegeben. „Wir haben eine enge Beziehung zu jedem Bewohner“, meint Margareta. Am Anfang seien die Senioren schließlich der einzige richtige Kontakt in ihrem neuen Leben in Deutschland gewesen, erzählt Blerta. „Sonst hatten wir ja erst einmal niemanden.“

Die drei Kosovaren waren sprachlich – bis auf die Besonderheiten des Schwäbischen Zungenschlags – gut vorbereitet nach Geislingen gekommen: Vor ihrer Ausbildung hatten sie am Goethe-Institut in ihrer Heimat Kosovo einen achtmonatigen Intensivkurs absolviert: jeden Tag vier Stunden Deutschunterricht, den sie schließlich auf dem Niveau B1 abschlossen.

Dieser Kurs ist Teil einer Kooperation der Diakonie mit der Agentur für Arbeit im Kosovo, deren Ziel es ist, Pflegekräfte für Einrichtungen in Baden-Württemberg zu gewinnen. Mitmachen können junge Leute, die bereits Vorkenntnisse im medizinischen Bereich haben. Enis, Blerta und Margareta waren ideale Kandidaten: Sie waren im Kosovo auf der vierjährigen Medizinschule und haben bereits im Krankenhaus gearbeitet.

Anerkannt ist dieser Abschluss in Deutschland allerdings nicht: Für das Berufsbild gibt es keine wirkliche Entsprechung. Die Absolventen der Medizinschule hätten in den kosovarischen Krankenhäusern weniger pflegerische Aufgaben, sondern fungierten eher als Assistenten für die Ärzte, erläutert Michael Imrich, stellvertretender Hausleiter des Samariterstifts in Altenstadt. Die eigentliche Pflege der stationären Patienten werde meist von Hilfskräften übernommen.

Die professionalisierte Altenpflege scheint im Kosovo, in dem Eltern, Kinder und Großeltern oft unter einem Dach leben, noch in den Kinderschuhen zu stecken: Alte Menschen werden meist von ihren Angehörigen versorgt. „Im ganzen Land gibt es nur eine einzige kleine Altenpflegeschule“, erzählt Enis. Pflegeheime gibt es kaum. Für sie sei es erst „ein bisschen ein Schock“ gewesen, dass dies in Deutschland ganz anders organisiert sei, gesteht Blerta: „Im Kosovo ist es eine Schande, wenn man sich nicht um die Eltern kümmert.“

Eine Ausbildung in Deutschland mit seinem Dualen System bedeutet auch, dass die drei wieder die Schulbank drücken müssen – ungewohnt für junge Menschen, die zuvor schon mitten im Berufsleben standen. Die Mischung aus Theorie und Praxis gefällt den Pflegeschülern. Bei ihrer Ausbildung im Kosovo habe vor allem die medizinische Theorie im Vordergrund gestanden. „Nur einmal in der Woche waren wir ein paar Stunden im Krankenhaus.“

Einer der großen Unterschiede zwischen dem Kosvo und Geislingen ist den Azubi sofort aufgefallen: In ihren Heimatorten gibt es viel mehr junge Menschen. „Die Stadt und die Cafés sind immer voll“, sagt Blerta. Es sei gewöhnungsbedürftig gewesen, dass in Geislingen vergleichsweise wenig Leute unterwegs seien, sind sich die drei einig. Wenn er nach dem Urlaub im Kosovo wieder am Geislinger Bahnhof ankomme und nach Hause laufe, komme er sich angesichts der leeren Straßen ein bisschen vor „wie im Horrorfilm“, sagt Enis und lacht.

Doch dass der Kosovo die jüngste Bevölkerung Europas hat – 30 Prozent der Einwohner sind unter 35 – hat auch Schattenseiten: Den jungen Menschen fehlen in dem kleinen Land die Perspektiven. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 35 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit sogar bei 55 Prozent. Dass sie nach der Ausbildung in Deutschland bleiben möchten, war für das Trio deshalb von Anfang an klar.

„Im Kosovo gibt es den Pflegeberuf ja gar nicht“, betont Margareta noch einmal. „Und hier haben wir einfach eine bessere Zukunft.“ Er mache alles für seine Kinder, erklärt Enis, dessen Verlobte und zwei Töchter im Kosovo noch auf ihre Visa warten. „Im Kosovo fangen die Probleme an, sobald man Kinder hat“, erläutert Blerta. Dort gebe es zum Beispiel kein Kindergeld und ausschließlich eine private Krankenversicherung. Und auch dieses System funktioniere nicht ideal, ergänzt Margareta. In Deutschland sei das Leben einfach geregelter. „Für Familien mit Kindern ist es hier viel besser.“

Kein Verständnis für Probleme

Dass Pflegeheime in Deutschland Schwierigkeiten haben, genügend Mitarbeiter zu finden, leuchtet den Azubi aus dem Kosovo nicht richtig ein „Ich kann das schlechte Image des Pflegeberufs eigentlich nicht verstehen“, sagt Margareta. Es sei natürlich nicht alles perfekt, wie in jedem Beruf, meint Blerta, für die die Sprache der schwierigste Teil der Ausbildung war. „Aber im Kosovo gibt es so viele junge Menschen, die arbeiten möchten. Und hier werden wir sogar für das Lernen bezahlt.“