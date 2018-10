Traditionsbetrieb „Ich war auf den Dächern daheim“

Geislingen / Von Claudia Burst

Als Erwin Czermin 1933 seinen ersten Laden eröffnete, waren es in erster Linie Glühbirnen, nach denen die Kunden fragten. Das war noch in der Tschechoslowakei. Erwin Czermin war Radiotechniker, seinen Meister machte er Jahre später bereits als „Radio- und Fernsehtechniker“. 1946 jedoch musste er vor den Russen fliehen und landete mit seiner Frau in Böhmenkirch. Von den Schwierigkeiten jener Zeit ließ sich der junge Mann nicht einschüchtern und machte sich 1948 in der Hauptstraße der neuen Heimat erneut selbstständig. „Er schnallte sich die großen Heimradios, die in Mode gekommen waren, aufs Fahrrad, besuchte die Bauern zu Hause und präsentierte ihnen dort die moderne Unterhaltungselektronik“, weiß sein Sohn Gerhard Czermin aus Erzählungen der Eltern. Mit seinem Charme und seiner Verkaufsstrategie hatte der Vater Erfolg – bereits Mitte der 1950er-Jahre konnte sich der Jung-Unternehmer ein Auto leisten. Er verlegte sein Hauptgeschäft nach Geislingen, die Böhmenkircher Filiale behielt er. Seine Frau Hilde fühlte sich für diese verantwortlich. Und weil zu jener Zeit Schallplatten Hochkonjunktur hatten, verkauften sie diese samt den passenden Musikgeräten.

Jeder wollte Musiktruhen

„Was ganz Besonderes waren Ende der 1950er Musiktruhen, die Radio, Plattenspieler und Lautsprecher kombinierten. Die waren sehr exklusiv“, erinnert sich Gerhard Czermin. Die Familie privat habe kein solches Teil besessen, „aber dafür gehörte uns einer der ersten Fernseher 1958“.

1963 bis ‘65 baute Erwin Czermin in die Stuttgarter Straße, damals eine gefragte Wohn- und Geschäftslage. 1969 fing Gerhard Czermin mit seiner Lehre als Radio- und Fernsehtechniker an. „Das hat der Vater so erwartet, ich wurde da gar nicht gefragt“, sagt er. Aber ehrgeizig wie er war, ließ er sich von den Herausforderungen des Berufs sofort infizieren. „Ich hab mich richtig reingehängt“, erklärt er. Damit gehörte er nicht nur zu den 20 Schülern, die von den ursprünglich 40 nach dem ersten Lehrjahr noch übrig waren, sondern bestand seine Prüfung sogar mit Auszeichnung. Schnell merkte Gerhard Czermin, dass dies nicht seine letzte Prüfung bleiben sollte. „Während des gesamten Berufslebens absolvierte ich ständig neue Lehrgänge und Kurse, um mit der elektronischen Entwicklung Schritt zu halten“, berichtet er. Anfang der 1970er-Jahre war es der Antennenbau, der die Czermin-Mitarbeiter in Atem hielt. „Damals war ich auf den Dächern daheim.“ Czermin lacht. 1973 lernte er – beim Judo – seine Frau Christl kennen. Dass sie zu ihm passte, stellte sich schnell heraus: Auch sie ist ausgesprochen technikaffin und studierte nach der Eheschließung Elektrotechnik, Fachrichtung Ingenieur-Informatik, in Stuttgart, während er parallel seinen Meisterkurs absolvierte und erneut mit Auszeichnung bestand. 1982 übergab Erwin Czermin das Geschäft an seinen Sohn. Der renovierte es mit seiner Frau, 1989 mieteten sie das Eckhaus zur Kantstraße neben dem eigenen Gebäude dazu und boten ihren Kunden damit 135 Quadratmeter Ladenfläche. Es war die Zeit der Hifi-Anlagen. „Wir gehörten darüber hinaus zu den Ersten, die ihre Warenwirtschaft und Büro­arbeit ab 1983 mit einer eigenen EDV-Anlage erledigten“, erinnert sich Christl Czermin.

Plötzlich war Geiz geil

Es folgte die Hoch-Zeit der SAT-Schüsseln in den 1990ern; 1995 lernte Gerhard Czermin in einem Fortbildungskurs die Grundlagen und Feinheiten der Computertechnik. „Damals haben wir die Ware noch in Katalogen ausgesucht, per Fax bestellt und wenn wir Glück hatten, war sie eine Woche später da. Heute läuft alles am PC und wir erwarten alles am nächsten Tag“, sinniert Christl Czermin.

Die Geschäfte liefen gut – bis der Media Markt Anfang der 2000er-Jahre nach Geislingen kam. „Plötzlich war Geiz geil und der Kunde nicht mehr bereit, Beratung und Service zu bezahlen“, berichtet Gerhard Czermin. Wieder war es unternehmerische Weitsicht und Gerhard Czermins Bereitschaft, sich neues Fachwissen anzueignen, was über diese Zeit hinweghalf. „Wir legten einen neuen Schwerpunkt darauf, Kabelanlagen für Kabelfernsehen zu installieren.“ Als 2007 Kabel-BW (heute Unity Media) schnelles Internet über die Fernsehleitung ermöglichte, wurde Czermin zum Vertragspartner und installierte Hausanlagen. Stressig sei das gewesen, erinnert sich Czermin. Gesundheitliche Probleme an den Händen führten dazu, dass er gezwungen wurde, die Arbeit zu reduzieren. Deshalb entschieden sich Gerhard und Christl Czermin 2015, die Ladengröße wieder auf die ursprüngliche Größe zu reduzieren, sich dort auf Fernseher, Telefone und Vertragswesen mit Unity Media und Mobilcom-Debitel zu konzentrieren und weiterhin den gefragten Reparaturservice für Fernseher, Computer und Kaffeemaschinen sowie die Installation neuer Computer anzubieten. „Es rechnet sich, weil wir kein Personal mehr haben“, zeigen sich beide erleichtert über diesen Schritt.

Jetzt hat das Paar endlich mehr Zeit für die fünf Enkel. „Und das Arbeiten ist stressfreier.“

Info In einer kleinen Serie stellt die GEISLINGER ZEITUNG Handwerksbetriebe mit einer langen Tradition vor. Melden Sie sich doch bei uns: ☎ (07331) 202-42 oder per E-Mail an geislinger-zeitung.redaktion@swp.de