Ministranten aus Geislingen und Eybach sammeln Rezepte aus aller Welt, unter anderem in einer Geislinger Gemeinschaftsunterkunft. Das Projekt gehört zur bundesweiten 72-Stunden-Aktion.

Was kochen und essen Menschen in anderen Ländern? Diese Frage steht bei dem Projekt der Ministranten aus Geislingen und Eybach im Rahmen der bundesweiten 72-Stunden-Aktion des BDJK (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) im Vordergrund. Bei der Aktion engagieren sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 72 Stunden lang eigenverantwortlich und selbstorganisiert in einem sozialen Projekt.

Die Neun- bis 22-Jährigen haben am Freitagnachmittag unter anderem in der Gemeinschaftsunterkunft in der Geislinger Rheinlandstraße Rezepte gesammelt, um daraus ein Kochbuch zu machen.

Flüchtlinge kochen zusammen mit den Ministranten

Außerdem kochen die Ministranten einige der Gerichte nach und servieren sie am Samstagabend bei einem interkulturellen Abendessen in der Rätsche in Geislingen. Dazu sind auch die Flüchtlinge eingeladen. Shamas will vorher auch beim Kochen mithelfen: „Ich bringe scharfe Soße mit“, kündigt der 22-Jährige an. In seiner Heimat Pakistan gebe es an Speisen „alles, aber alles scharf“, erzählt er.

Interkulturelle Begegnung steht im Vordergrund

Um die Zutaten für leckere Gerichte herauszufinden, mussten die Minis so manche Sprachbarriere überwinden. Die interkulturelle Begegnung steht bei dem Projekt im Vordergrund, erklärt Aktions-Gruppenleiter Sebastian Pähler. Der 32-Jährige freut sich über die „wirklich coole Aufgabe“, an der die Ministranten von Sankt Johannes und aus Eybach drei Tage lang zusammenarbeiten. „Sowas würde sonst wohl niemand machen“, sagt Pähler.

Die Kochbücher werden am Sonntag nach den Gottesdiensten in Geislingen und Eybach gegen eine Spende ausgegeben.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie am 25. Mai in der GEISLINGER ZEITUNG und im ePaper.