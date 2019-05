Im Januar hat ein heute 19-Jähriger aus dem Täle seinen Bruder schwer mit dem Messer verletzt. Nun wurde er zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.

Aufgabe des Gerichts sei es während der zwei Verhandlungstage gewesen, „ein dramatisches innerfamiliäres Geschehen“ zu beurteilen, sagte der Vorsitzende Richter Gerd Gugenhan am Mittwoch zu Beginn seiner Urteilsbegründung am Ulmer Landgericht. In der Nacht auf Sonntag, 13. Januar, hatte der damals 18 Jahre alte Michael B. seinen Bruder Thomas B. mit einem Messer schwer am Hals verletzt (wir berichteten). Tathergang und Vorgeschichte der Tat waren am ersten Prozesstag durch das umfassende Geständnis des Angeklagten, das von den Aussagen seiner Geschwister Johanna R. und Markus B. untermauert wurde, recht schnell geklärt. Das Gericht verurteilte den heute 19-Jährigen wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Bruder rechnete nicht mit Angriff

Komplexer gestaltete sich die rechtliche Bewertung der Tat. Die ursprüngliche Anklage lautete auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwältin nun eine vierjährige Jugendstrafe wegen versuchten Mordes. Sie sah das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Der Geschädigte habe nicht mit einem Angriff auf sein Leben gerechnet, führte sie aus.

Sein Mandant habe seinen Bruder nicht umbringen wollen, betonte sein Rechtsanwalt. Er habe seine Schwester vor einem körperlichen Angriff von Thomas B. bewahren wollen. Das Mordmerkmal der Heimtücke sah der Anwalt nicht erfüllt. Der Streit sei schon so eskaliert gewesen, dass Thomas B. zumindest mit einem Schlag seines Bruders rechnen musste. Der Anwalt plädierte auf eine zweijährige Jugendstrafe auf Bewährung.

„Tod des Bruders in Kauf genommen“

So lautete denn auch das Urteil. Der Strafbestand des versuchten Mordes sei jedoch erfüllt, betonte der Richter. „Es war ein völlig überraschender Angriff auf ein arg- und wehrloses Opfer.“ Mit dem Stich in den Hals habe Michael B. darüber hinaus den Tod seines Bruders in Kauf genommen. Positiv rechnete Gugenhan dem Angeklagten an, dass er ein Geständnis ablegte, Reue zeige und keine Vorstrafen habe.

