Märchen „Das kalte Herz“ als Kapitalismuskritik

Göppingen / Angela Sakschewski

Irgendwie schafften sie das Happy End dann doch noch – das Mühlheimer Ensemble „Theater an der Ruhr“ bekam in der Göppinger Stadthalle nach der knapp zweistündigen Vorstellung von „Das kalte Herz“ lang anhaltenden Applaus. Zuvor musste nicht nur der Protagonist Peter Munk, dargestellt vom gebürtigen Göppinger Wolfgang Gerlach, sondern auch das Publikum einige gewöhnungsbedürftige Abenteuer bestehen.

Wer sich auf eine textzentrierte, klassische Variation des Hauff’schen Märchens eingestellt hatte, ging wohl leicht unbefriedigt nach Hause. Wer sich dagegen auf die abwechslungsreiche Reise einließ, die die Inszenierung von Jo Fabian bot, sah sich am Ende mit einer ausgeklügelten multimedialen Dramaturgie konfrontiert, die zwar bisweilen hart am Kitschig-Klischeehaften vorbeischrammte, andererseits am Schluss doch ein stimmiges Ganzes bot.

Zu Beginn wähnt sich der Zuschauer im Theaterstadl: Gerlach als weinerlich-nörgeliger Peter, der seiner Mutter (Gabriella Weber) in schönstem Schwäbisch-Alemannisch die Ohren vollheult, weil er als Loser weder beruflichen Erfolg („Selbsch d’Musikante im Wirtshaus hond meh Geld als mir im Sack“) noch Chancen beim weiblichen Geschlecht hat, agiert mit seiner Spielpartnerin wie beim Pingpong-Spiel – die resolute Mutter indes verstärkt die Unsicherheit des Jünglings nur noch, indem sie dem Köhlerjungen auf unbarmherzige Weise seine Unzulänglichkeiten vorhält.

Der erste Auftritt des Glasmännleins, gespielt von Helge Salnikau, wird zum Puppentheater, der weise Waldgeist erscheint als winziges Eichhörnchen, das zuerst derbe Späße mit Peter treibt, bevor es ihm rät, sich bei seiner Auswahl der drei freien Wünsche unbedingt seines Verstandes zu bedienen, was dieser natürlich nicht tut, sondern – ganz von seiner unbändigen Gier getrieben – immer „soviel Geld wie der dicke Ezechiel (Matthias Horn)“ in der Tasche und die „größte Glashütte im Schwarzwald“ haben will. Die Wünsche werden erfüllt, doch dank Müßiggang („die“ schwäbische Todsünde) und Dummheit verliert Peter das Vermögen schnell wieder. Was den bösen Holländer-Michel auf den Plan ruft: Auch diese Figur (Rupert J. Seidl) erscheint bei ihrem ersten Auftreten nicht in natura, sondern wird überlebensgroß auf die drei Mal sechs Meter große Leinwand als gruselig-geschminktes Gesicht projiziert. Ohne Zögern willigt Peter in den Handel ein – unermesslicher Reichtum im Tausch für sein fühlendes Herz.

Im Folgenden gerät die Inszenierung in die leichte Schieflage der Schwarzweiß-Malerei, neoliberaler Kapitalismus als die Wurzel allen Übels, was schließlich in der stilechten Darbietung des Rammstein-Liedes „Mehr“ gipfelt. Hier hätte das Gespür für gesellschaftliche Zwischentöne der Inszenierung gut getan. Denn, und auch das verlangt die Vernunft: Alleine durch das stakkatoartige Wiederholen unüberbrückbarer Gegensätze wird eine Wahrheit nicht wahrer und das Böse nicht böser.

Ein dickes Extra-Lob gebührt Katharina Lautsch (Kostüme) und Bekim Aliji (Requisite). So farbenfroh-klar und detailverliebt wurde dem Zuschauer ein echter Augenschmaus geboten.