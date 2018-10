Baugebiet 61 Reihenhäuser auf ehemaliger Bahnfläche

Geislingen / Stefanie Schmidt

Ein Investor aus Bad Soden will auf dem rund zwei Hektar großen Areal zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und den Gleisanlagen des Geislinger Bahnhofs eine Siedlung errichten (wir berichteten). Die ehemalige Bahnfläche ist zwar schon im Besitz des Investors, allerdings ist das Gelände noch nicht als Baugebiet ausgewiesen, sondern als Sonderfläche Bund beziehungsweise Grünfläche. Im Juli vergangenen Jahres gab der Gemeinderat deshalb grünes Licht für die Ausarbeitung eines neuen Bebauungsplan. Inzwischen hat das Ingenieurbüro Planquadrat aus Darmstadt einen Entwurf erarbeitet, der das Areal als Allgemeines Wohngebiet festsetzt. In ihrer morgigen Sitzung werden die Stadträte darüber abstimmen.

Bis jetzt gibt es auf dem Plangebiet lediglich mehrere Erschließungswege, einige Parkplätze, Grünflächen und Gehölze. Die Wohnhäuser auf der gegenüberliegenden Seite der Konrad-Adenauer-Straße haben gemäß Bebauungsplan in der Regel zwei Vollgeschosse mit einem Dach bis zu einer Neigung von etwa 30 Grad.

Zwei Stellplätze pro Haus

Der Bebauungsplan für die Brachfläche lehnt sich an diese Optik an. Die neuen Häuser dürfen maximal zwei Vollgeschosse haben, müssen ein Satteldach aufweisen und dürfen eine Gesamthöhe von sieben Metern nicht überschreiten. Vorgesehen sind zwölf Baufenster, in denen insgesamt 61 Reihenhäuser errichtet werden können. Aber auch Einzel- oder Doppelhäuser sollen erlaubt sein. Diese variablen Möglichkeiten erlaubten es, auf eine sich möglicherweise ändernde Nachfrage angemessen zu reagieren, heißt es in der Gemeinderatsvorlage zum Thema.

Pro Wohngebäude, das jeweils nur eine Wohnung enthalten darf, sind je eine Garage und ein Stellplatz geplant, die jedoch auf speziell festgesetzte Flächen beschränkt bleiben. Gefordert hatte die zwei Stellplätze pro Haus der Gemeinderat, der verhindern will, dass sich der Parkdruck in der Konrad-Adenauer-Straße durch die neue Siedlung noch verschärft.

Lärmschutz und Altlasten

Zwei Aspekte werden in dem ­Planentwurf besonders berücksichtigt: der Lärmschutz und mögliche Altlasten im Baugrund. Weil das zukünftige Baugebiet an die Bahnstrecke grenzt, ist im Bebauungsplan eine Lärmschutzwand festgesetzt, die mindestens 276 Meter lang und acht Meter hoch sein muss. Erst wenn die Wand steht, darf gebaut werden.

Laut Gemeinderatsvorlage werden auf der Brache bei Erdarbeiten nach derzeitigem Kenntnisstand belastete Materialien anfallen, die nicht auf der Fläche umgelagert werden können. Im ganzen Areal gebe es keine Flächenanteile, die man als unbelastet oder lediglich gering belastet einstufen könne. Bei der Entsorgung des Erdreichs würden erhebliche Mehrkosten anfallen. Deshalb ist der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans als Fläche, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet.

Wenn feststeht, wo Gärten oder Spielplätze angelegt werden sollen, müssen die betroffenen Flächen gezielt untersucht werden. Werden bestimmte Schad­stoffwerte überschritten, müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden. Eine Möglichkeit: den vorhandenen Boden abtragen und anschließend eine mindestens 35 Zentimeter dicke neue Erdschicht auftragen. Dass die Schadstoffe im Boden Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz haben oder es zu Immissionen in den Häusern kommen könnte, ist laut Sitzungsvorlage ausgeschlossen. Denn leichtflüchtige Schadstoffe seien im Boden nicht enthalten.

Das geplante Bauprojekt soll nach dem Wohnungseigentumsgesetz aufgeteilt werden. Bei allen Flächen und Erschließungsanlagen im Gebiet – wie zum Beispiel Straßen, Wege, Lärmschutzwand, Kinderspielplatz und nicht zugewiesenen Grün- und Stellplatzflächen – handelt es sich um Privatflächen im Gemeinschaftseigentum. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sowie Grunddienstbarkeiten sichern, dass die Stadt und die Allgemeinheit diese Flächen nutzen können.

Die Gemeinderatssitzung findet am heutigen Mittwoch um 16 Uhr im ­Kapellmühlsaal statt.