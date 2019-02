Geislingen 50-plus-Studenten aus Geislingen reisen in die Vergangenheit

Geislingen / Claudia Burst

Senior-Studenten reisen in die Steinzeit am Federsee. Nachmittags steht die „schönste Dorfkirche der Welt“ auf dem Programm.

Am dritten Tag der Hochschule 50 plus reisten die Senior-Studenten – zum Teil am Mittwoch, zum Teil am Donnerstag – mit dem Bus nach Oberschwaben. Auf dem Programm standen das Federseemuseum am Vormittag und die Wallfahrtskirche von Steinhausen am Nachmittag.

Eine Reise in die Vergangenheit

Im sauren Milieu des Moors im Federsee hatten Bakterien keine Chance zu überleben und damit organisches Material zu zerstören – mit dem Ergebnis, dass darin Bauteile, Geschirr, Werkzeuge und Grundrisse von Häusern und Siedlungen die Jahrtausende überdauerten. Von den Museumsführerinnen Angelika Blank und Carolin Weyland erfuhren die Senior-Studenten so viel Einzelheiten aus dem Leben der Stein- und Bronzezeitmenschen, dass sie am Ende der 90 Minuten voller Bewunderung für ihre Vorfahren waren.

Geislinger waren begeistert

Den Nachmittag verbrachten die Geislinger im 18.Jahrhundert, in der Wallfahrtskirche von Steinhausen. Diese wird als „schönste Dorfkirche der Welt“ beworben und entsprechend begeistert reagierten auch die Besucher.

Wer mehr wissen will: in der morgigen GZ (1.3.19) berichten wir ausführlich darüber.