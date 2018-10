Geislingen 34-Jähriger muss wegen sexueller Nötigung ins Gefängnis

Geislingen / RUW

Vor dem Amtsgericht Geislingen ist am Dienstag ein 34-Jähriger wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Sein 25-jähriger Komplize erhielt wegen Beihilfe eine achtmonatige Strafe, die Richterin Gabriele Stuhler zur Bewährung aussetzte.

Als Evelyn Sattler (alle Namen der Betroffenen von der Redaktion geändert) am Abend des 4. August 2016 die Gemeinschafts­unterkunft einer Kreisgemeinde betrat, wollte sie nach eigenen Angaben zwei Bewohner zur Rede stellen. Wie sie vor Gericht schilderte, hatte sie die beiden im Verdacht, sie bestohlen zu haben.

Tatsächlich fand Sattler schnell einen der beiden: den 25-jährigen Hawi Okonjo. Sie habe mit ihm das Zimmer des 34-jährigen ­Yohance Magoro betreten, der laut eigener Aussage bereits eine halbe Flasche Whiskey intus hatte. Sattler erzählte, sich neben den betrunkenen Mann auf das Bett gesetzt zu haben. Ihr sei eine gedrehte Zigarette angeboten worden, sie habe einmal daran gezogen. „Ich fühlte mich plötzlich ganz komisch“, sagte sie vor ­Gericht. Sie habe erst in diesem Moment begriffen, Marihuana geraucht zu haben. Sie sei aber nicht nur benebelt von der Droge gewesen, im nächsten Moment sei auch die Angst in sie gefahren: Magoro habe an der Bluse der 54-Jährigen gezerrt.

Hämatome an beiden Brüsten

„Dann fasste er mir an den Busen und riss meine Bluse auf“, sagt Sattler. Magoro soll an ihrer linken Brust geleckt und gezogen haben, während Hawi Okonjo in einem Sessel gegenüber saß und die Szene gefilmt habe. Sattler habe dann mit einem Fuß gegen die Wand getreten und um Hilfe geschrien. Kurze Zeit später habe ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft an die Tür geklopft. Magoro habe von ihr abgelassen und die Türe geöffnet. Die Männer verschwanden, Sattler blieb alleine zurück. Sie habe mehrere Hämatome erlitten und sich zu Hause mehrere Tage eingeschlossen, ehe sie einer Bekannten und schließlich der Polizei von der Tat erzählte.

„Was die beiden wirklich vorhatten, weiß ich nicht, aber damals hatte ich Angst, dass sie mich vergewaltigen wollen“, sagte Sattler während der Gerichtsverhandlung. Sie trug an dem Abend zwei Gürtel – einen an der Hose, den zweiten über der Bluse. An letzterem entdeckten Kriminaltechniker Magoros DNA. Zudem fanden sie Hautspuren des 34-Jährigen auf der Bluse der Frau.

Bei ihrer Vernehmung vor zwei Jahren hatte sie der Polizei zwar gesagt, die beiden Männer hätten ihre Hosen ausgezogen, doch im Laufe der Zeit seien ihr Zweifel gekommen, sagte sie am Dienstag. Sie sei sich nicht mehr sicher, ob sie sich in ihrer Angst ein noch größeres Grauen nur ausgemalt hatte.

Keine Ergebnisse lieferten die molekulargenetischen Untersuchungen bei Okonjo. Das könne daran liegen, dass er sie nicht fest genug gepackt hatte oder weil zu viel Zeit zwischen der Tat und der Untersuchung lag, sagte Richterin Stuhler. Sattler hatte berichtet, dass Okonjo sie einmal an der Schulter berührt habe, ansonsten habe er nur zugeschaut. Polizisten entdeckten keine Videos auf seinem Smartphone. Vor Gericht war sich Sattler nicht mehr sicher, ob der 25-Jährige tatsächlich gefilmt hatte.

Betrunken und ohne Erinnerung

„Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, sagte Magoro, der nicht nur an diesem Abend betrunken war. Wie er im Verlauf der Verhandlung zugab, trinke er seit zwei Jahren täglich. Lange bestritt er vor Gericht die Tat und verstrickte sich in viele Widersprüche; schließlich verweigerte er weitere Aussagen.

In der Verhandlung wurden weitere Anklagepunkte gegen den Mann verhandelt: So wurde dem 34-Jährigen neben Diebstahl und zweimaligen Hausfriedensbruchs vorgeworfen, in der Geislinger Außenstelle des Landratsamts randaliert und eine Mitarbeiterin belästigt zu haben – die Frau habe seit diesem Tag psychische Probleme.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Magoro die Taten begangen hat und bezog sie in das Strafmaß mit ein. Er sei ein abgelehnter Asylbewerber ohne Perspektiven, sagte Richterin Stuhler, habe kein gefestigtes Umfeld, keinen Arbeitsplatz, keine Wohnung und sei schon häufig negativ aufgefallen. „Er war weder einsichtig, noch gibt es eine gute Sozialprognose für ihn“, sagte die Richterin. Aus diesem Grund sei eine Bewährung nicht möglich.

Magoro bereitete der Richterin und den Anwälten auch am Dienstag Sorgen. Während einer Verhandlungspause war er plötzlich verschwunden. Die Polizei begann sofort mit der Suche; eine halbe Stunde später stand er mit seinem Anwalt wieder im Amtsgericht. Er sei nur kurz unterwegs gewesen, sagte er.

Okonjos Freiheitsstrafe setzte Stuhler dagegen zur Bewährung aus. Der 25-Jährige habe sich außer der Beihilfe zur sexuellen ­Nötigung nichts zu Schulden kommen lassen. Er habe eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und werde zum Maler ausgebildet. Er schicke monatlich Geld an seine Frau in der Heimat und habe eine Perspektive, sagte die Richterin.