Wirtschaft 34 Betriebe suchen Lehrlinge  vor Ort

Nellingen / Ralf Heisele

„Wir suchen Dich!“ Mit diesem Slogan werben die Gewerbevereine aus Nellingen und Merklingen derzeit um Praktikanten und Auszubildende für das kommende Jahr. 34 Firmen und Betriebe aus beiden Ortschaften bieten in der Neuauflage der Börse insgesamt 56 Lehrstellen an – von der Fachkraft für Systemgastronomie und dem Kfz-Mechatroniker über den Metallbauer bis hin zum Kaufmann und Estrichleger. In den meisten Fällen können junge Menschen auch per Praktikum in die Betriebe schnuppern. Die Stellen sind mit Infos (etwa zum Schulabschluss) und Ansprechpartnern aufgelistet.

Die Ausbildungsbörse hat eine Auflage von 4000 Stück und wird an alle Haushalte in Merklingen und Nellingen verteilt. Auch am Tag des offenen Betriebes in Nellingen am Sonntag bekommt man Exemplare am Stand der Wirtschaftsvereinigung in der Sporthalle. Ansonsten liegen sie in den Rathäusern, Banken und Geschäften der Gemeinden aus.

„Unser Ziel ist es, die jungen Menschen auf das breit gefächerte Angebot vor Ort aufmerksam zu machen“, erklärt Herbert Bühler. Der Vorsitzende der Nellinger Wirtschaftsvereinigung sieht darin für die Schulabgänger den Vorteil, dass ihnen ein attraktiver Ausbildungsplatz in ihrer Heimatgemeinde angeboten wird. Und auch die Firmen profitieren davon. Bühler kennt einige Beispiele, in denen über die Ausbildungsbörse heimische Betriebe Lehrlinge gefunden haben. „Das ist derzeit gar nicht so einfach“, weiß Bühler. Vor allem im Handwerk und in der Gastronomie sei es schwierig, geeignete Bewerber zu finden. „Früher konnte man die Lehrlinge noch aussuchen, heute muss man sich intensiv um sie bemühen.“

Herbert Bühler lobt die gute Zusammenarbeit der beiden Gewerbevereine in Merklingen und Nellingen. „Das Miteinander ist sehr gut“. Auch das Potenzial der heimischen Wirtschaft könne sich sehen lassen. In den Nachbarorten gibt es zusammen rund 220 Betriebe mit insgesamt etwa 1500 Beschäftigten.