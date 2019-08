Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw ist ein 16-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt - darunter auch ein 11-jähriges Mädchen.

Ein tödlich verletzter Motorradfahrer und zwei schwerverletzte Autoinsassen sind die schreckliche Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landstraße zwischen Gruibingen und Mühlhausen.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Mühlhausen überholte gegen 17.20 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Motorrad in einer leichten Linkskurve eine Fahrzeugkolonne vor ihm. Der Verlauf der Kurve ist aufgrund des dortigen Bewuchses schlecht einsehbar. Während des Überholvorganges übersah er den entgegenkommenden Corsa einer 43-jährigen Frau.

Frontal mit Opel Corsa zusammengestoßen

Es kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 16-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Yamaha prallte nach dem Zusammenstoß noch in einen in gleicher Richtung fahrenden BMW. Im entgegenkommenden Corsa werden die Fahrerin und deren 11-jährige Tochter schwer verletzt.

Hubschrauber am Unfallort im Einsatz

Am Unfallort waren zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die beiden verletzten Insassen des Opels Corsa wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn an der Unfallstelle von der Feuerwehr Mühlhausen gereinigt werden. Die Landstraße zwischen Gruibingen und Mühlhausen war mehr als zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Totalschaden an den Fahrzeugen

Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Sowohl die Yamaha als auch der Opel Corsa wurden total beschädigt.

Das könnte dich auch interessieren: