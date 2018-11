Ökologie Zwölf Mal wilde Welten

Oberrot / Andreas Balko

Einmal im Jahr überreicht der Fischereiverein Oberrot den Klassen drei bis sechs von der örtlichen Grund- und Werkrealschule feierlich den Kalender Wilde Welten. In dem Gemeinschaftsprojekt vom Landesjagdverband Baden-­Württemberg und vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg sind jeweils sechs Blätter mit großformatigen Fotos aus dem Bereich der Jagd und der Fischerei sowie interessante Informationen zu finden.

Diesmal war die Übergabe etwas Besonderes, und zwar in mehrfacher Weise. Zum einen traten Fischer und Jäger zum ersten Mal gemeinsam auf. Günter M. Mayr stellte als Vertreter des Fischereivereins die Kalenderblätter rund um die Wasserwelt vor, und Silvia Mogck präsentierte für die Jägerschaft die Kalenderblätter rund um die Tierwelt aus Wald und Wiese. So erfuhren die Kinder etwa, dass es verschiedene Arten von Hirschen gibt oder dass die Groppe Fischtreppen nicht überwinden kann. Dass dazu die jeweiligen Bilder projiziert wurden, machte die Vorstellung für die Schüler noch inte­ressanter.

Einsatz gewürdigt

Neben der Kalenderpräsentation gab es eine wichtige Bekanntgabe, auf die Klaus Setzer als Vorsitzender des Fischereivereins und Marie Weger als kommissarische Schulleiterin mächtig stolz sind. Sowohl die Schule als auch der Fischereiverein hatten letzten Freitag für besonders engagierte Leistungen im Umwelt- und Naturschutzbereich den Umweltpreis der Bürgerinitiative Westernach verliehen bekommen. Anlass dafür war die herausragende Zusammenarbeit zwischen Verein und Schule beim Wassertag, den die Fischer zusammen mit dem Kollegium alle zwei Jahre ausrichten. Neuerdings engagieren sich dabei auch Jäger. Beim Wassertag erfahren die Jungs und Mädchen jedes Mal ganz viel Spannendes über das Leben im und am Wasser.

Günter M. Mayr, der den Wassertag dieses Jahr bereits zum fünften Mal federführend organisiert hatte und seit 10 Jahren zusammen mit Klaus Setzer die Kalender an die Schülerschaft überreicht, übergab diese Aufgaben nun in jüngere Hände. Kai Lang, Jugendwart im Fischereiverein, wird dafür in Zukunft verantwortlich sein, wie die Schülerschaft erfuhr. Er stellte auch zusammen mit Klaus Setzer den Fischereiverein den Kindern vor. Die reagierten mit sichtlichem Interesse und stellten den Fischern und der Jägerin zum Schluss noch ganz viele Fragen. Silvia Mogck wird künftig den Part der Jägervereinigung übernehmen und ist für die Tiere am Wasser und für die Jagd zuständig.