Soziales Zwischen Selbstbestimmung und Kontrolle

Aalen / swp

Ende 2017 endete durch die Notariatsreform die Ära der staatlichen Notariate. Neu zuständig für die rechtlichen Betreuungsverfahren wurden die Amtsgerichte. Zum Ende des ersten Jahres nach der Umstellung hat die Betreuungsbehörde des Landratsamts Ostalbkreis die Amtsgerichte Aalen, Ellwangen, Neresheim und Schwäbisch Gmünd, den Betreuungsverein Ostalbkreis und die im Ostalbkreis tätigen Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer eingeladen.

Wie haben sich die Abläufe nach der Umstellung eingespielt? Wo sehen die Beteiligten Bedarf an Nachsteuerung in der Zusammenarbeit? Diese und weitere Fragen wurden in der Runde diskutiert, erklärt die Kreisverwaltung in ihrer Pressemitteilung. Julia Urtel, Leiterin des Geschäftsbereichs Soziales beim Landratsamt, hieß die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Direktorin des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd, Christine Werner, und den Direktor des Amtsgerichts Aalen, Martin Reuff, willkommen. „Schön, dass Sie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch nutzen“, sagte sie. Mit Spannung erwartet wurden die Berichte der Amtsgerichte zur Frage, wie die Auswirkungen der Notariatsreform gemeistert wurden. „Durch die Umstellung mussten alle Altakten im neuen Programm erfasst werden, das war schon ein Kraftakt“, schilderte Amtsgerichtsdirektorin Christine Werner und bedankte sich für die Geduld der Beteiligten in dieser Übergangszeit. Positive Rückmeldung gab es auch vom Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff, der von weitgehend eingependelten Arbeitsabläufen in der Zwischenzeit berichtete.

Im weiteren Austausch wurde lebendig und zum Teil kontrovers diskutiert und an gemeinsamen Abläufen gearbeitet. „Das Spannungsfeld im Betreuungsrecht zwischen Selbstbestimmung und Kontrolle wird eine Herausforderung bleiben“, so Susanne Wanner in ihrem Fazit. Die Leiterin der Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung dankte allen Beteiligten für den konstruktiven Austausch, der künftig in jährlichem Turnus stattfinden soll.

Das Betreuungsrecht ist ein sehr wichtiger Bereich, denn er regelt die rechtliche Vertretung für Erwachsene. Eine rechtliche Betreuung wird vom Betreuungsgericht errichtet, wenn eine Person aufgrund von Krankheit oder Behinderung die eigenen Angelegenheiten nicht mehr regeln kann. Allerdings nur dann, wenn keine Vollmacht besteht, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In diesem Fall kann die bevollmächtigte Person die Angelegenheiten erledigen. Zu rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern werden in erster Linie Familienangehörige bestellt. Für Menschen, die keine Angehörigen haben, werden beruflich tätige Betreuerinnen und Betreuer vom Gericht bestellt.

Betreuer beraten

Als erste Ansprechpartner für Fragen zur rechtlichen Betreuung und zu Vollmacht und Betreuungsverfügung stehen zur Information und Beratung die Betreuungsbehörde im Landratsamt Ostalbkreis und der Betreuungsverein Ostalbkreis zur Verfügung.